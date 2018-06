W Japonii komórki macierzyste już naprawiają serca

Japońscy naukowcy dostali pozwolenie na wykorzystanie komórek macierzystych do leczenia osób z chorobami serca.

Zdjęcie Komórki macierzyste to nadzieja dla milionów osób z całego świata /123RF/PICSEL

Terapia prowadzona przez kardiochirurgów z Uniwersytetu w Osace, zostanie wykorzystana do regeneracji uszkodzonego mięśnia sercowego, a także do przyspieszenia rekonwalescencji po zawale. Komórki macierzyste rodzą wiele nadziei we współczesnej medycynie. Przydatne są nie tylko te totipotencjalne obecne u płodów, ale również takie uzyskane z dojrzałych komórek organizmu i przeprogramowane przez naukowców.



Japonia dostała zielone światło na stosowanie indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (iPSC), uzyskanych na drodze "cofnięcia" w rozwoju komórek skóry lub krwi. Pierwsze próby z udziałem iPSC na ludziach już się odbyły. Zabieg został przeprowadzony na trzech pacjentach, którzy zostaną poddani długoterminowej obserwacji. Jeżeli badania okażą się skuteczne, ich zakres zostanie zwiększony.



Poprzednie badania na świniach wskazują, że komórki macierzyste leczą uszkodzoną tkankę, ale nie jej integrację. Zamiast tego uwalniają substancje chemiczne, które powodują wzrost i regenerację blizny.