Uwaga na doustne suplementy diety przyspieszające opalanie

W ostatnim czasie świat usłyszał o pigułkach przyspieszających opalanie, o których wspominali liczni zagraniczni blogerzy. Naukowcy ostrzegają, by nie dać złapać się na to oszustwo, bo tego typu preparaty po prostu nie działają.

Zdjęcie Podczas opalania warto pamiętać o odpowiednich preparatach chroniących skórę /123RF/PICSEL

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FD) informuje konsumentów, że jedynymi produktami, które są w stanie blokować promienie UV i tym samym chronić nasza skórę, są tylko różnego rodzaju olejki oraz kremy przeciwsłoneczne.



"Nie ma tabletek ani kapsułek, które mogłyby zastąpić twój krem przeciwsłoneczny. Znaleźliśmy produkty rzekomo zapewniające ochronę przed Słońce, ale w rzeczywistości nie zapewniają one reklamowanych korzyści. Zamiast tego wprowadzają w błąd i narażają ludzi na ryzyko" - czytamy w komunikacie FDA.



FDA zwraca uwagę w szczególności na cztery produkty - Advanced Skin Brightening Formula, Sunsafe Rx, Solaricare i Sunergetic - które można zamówić także do Polski. Zdaniem FDA, stwierdzenia, że "suplementy diety może zapobiegać poparzeniom słonecznym, zmniejszać tempo starzenia skóry i chronić przed ryzykiem raka skóry" są fałszywe.



Jednym z popularnych suplementów (także w Polsce), których nie skrytykowano w raporcie jest Heliocare - kapsułki do codziennego spożycia zawierające ekstrakt z paproci z Ameryki Południowej o nazwie Polypodium leucotomos. W przeciwieństwie do wielu innych "doustnych produktów ochrony przeciwsłonecznej", Heliocare zostało faktycznie docenione, bo wykazano, że spożycie preparatu dwa razy dziennie prowadzi do zmniejszenia oparzeń słonecznych w porównaniu do placebo. Co ciekawe, grupa przyjmująca Polypodium leucotomos była również w stanie wytrzymać większe dawki promieniowania UV przed uszkodzeniem skóry podczas eksperymentu, w którym niewielki obszar pośladków był wystawiony an krótkie sesje światła UV-B.



Wybierając się na wakacje do ciepłych krajów, nie zapomnijcie o olejku do opalania.