Ustalono maksymalną długość ludzkiego życia

Osoby, które marzą o życiu wiecznym powinny zacząć poszukiwania kamienia filozoficznego, gdyż naukowcy twierdzą, że właśnie osiągnęliśmy nasz naturalny limit długowieczności. Okazuje się, że to "zaledwie" 115 lat.

Zespół uczonych z Uniwersytetu w Tilburgu pod kierownictwem prof. Johna Einmahla zebrał dane 75 000 Holendrów, którzy zmarli w ciągu ostatnich 30 lat. Na tej podstawie określili maksymalny limit ludzkiego życia. To 115,7 dla kobiet i 114,1 dla mężczyzn.



Holenderscy naukowcy doszli do tych samych wniosków, co Amerykanie, który wyniki swoich badań opublikowali już w poprzednim roku.



- Demografowie, a także biolodzy twierdzili, że nie ma powodu, by sądzić, że trwający wzrost maksymalnej długości życia wkrótce się zakończy. Nasze dane sugerują, że szczyt został już osiągnięty w latach 90. ubiegłego wieku - powiedział Jan Vijg, jeden z autorów badania.



Badania Holendrów spotkały się z ogromną krytyką. W "Nature" opublikowano już 5 prac je podważających.



- To najgorsze badania, jakie kiedykolwiek przeczytałem w "Nature". Byłem w szoku, że czasopismo, które się szanuje, publikuje takie bzdury. Dowody wskazują na niewyczerpany limit długowieczności. Obecne dowody sugerują, że jeżeli jest jakakolwiek granica to powyżej 120 lat albo i wyżej. A być może w ogóle nie ma limitu - powiedział Jim Vaupelz Instytutu Badań Demograficznych Maxa Planka w Niemczech.



Debata o tym, czy możemy osiągnąć nieśmiertelność, wciąż zatem trwa.