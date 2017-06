Torbiel spłaszczyła mu mózg

Czym jest wielka czarna plama na załączonym zdjęciu? To ogromna torbiel pajęczynówki zlokalizowana między mózgiem i czaszką.

Zdjęcie Ogromna torbiel pajęczynówki w czaszce 27-latka /materiały prasowe Medycyna Kontrowersyjny projekt. Chcą przywrócić do życia martwych

Do szpitala Metro Health w Wyoming zgłosił się niedawno 27-letni mężczyzna, który skarżył się na częste bóle głowy i ataki padaczkowe. Lekarze wykonali badanie rezonansem magnetycznym i wykryli torbiel pajęczynówki o rozmiarach 12,3 na 16,5 na 7,9 cm. Jej rozrost spowodował przesunięcie płata skroniowego i dosłownie "spłaszczenie" mózgu.



Torbiele pajęczynówki są łagodnymi guzami wypełnionymi płynem mózgowo-rdzeniowym, takim samym, który znajduje się w mózgu i rdzeniu kręgowym. Póki nie zaczną uciskać na mózg lub nie rozrosną się do dużych rozmiarów, nie dają żadnych objawów. Przyczyna ich powstawania jest nieznana.



Lekarze przeprowadzili na mężczyźnie kraniotomię - procedurę, podczas której usuwa się niewielką cześć czaszki, by pozwolić na odprowadzenie płynu i zmniejszenie ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Niestety, rozmiar torbieli w rzeczywistości nie zmienił się. Pacjent nadal cierpi na bóle głowy i ataki epilepsji. Póki co, lekarze nie mają pomysłów na dalsze leczenie.



Niezwykłe zdjęcie zostało opublikowane w "New England Journal of Medicine".