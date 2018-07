Terapia supramolekularna sposobem na raka

Naukowcy stworzyli specjalny lek, który pomaga organizmowi niszczyć komórki nowotworowe.

Leczenie zwiększa zakres działania makrofagów, czyli jednego z rodzajów białych krwinek, które układ immunologiczny wykorzystuje do pożerania intruzów. Testy przeprowadzone na myszach wykazały, że terapia działa na agresywne nowotwory piersi i skóry. Uczeni mają nadzieję, że badania kliniczne z udziałem ludzi rozpoczną się w ciągu kilku lat.



Zaprojektowany lek ma już licencję, co powinno przyspieszyć proces zatwierdzania przez FDA. Jest to tzw. supramolekuła, czyli preparat zbudowany cz cząsteczek składowych, które pasują do siebie jak klocki.



Terapie, które celują we wzmocnienie odpowiedzi układu odpornościowego - tzw. immunoterapie - są coraz częściej wykorzystywane w walce z rakiem. Makrofagi są powszechnie wykorzystywane w zwalczaniu infekcji bakteryjnych i wirusowych, ale ich skuteczność w niszczeniu nowotworów była do tej pory znikoma. Ponieważ komórki rakowe pochodzą z naszych własnych komórek, mają one mechanizmy pozwalające ukryć się przed układem odpornościowym.



Innowacyjny lek działa na dwa sposoby - po pierwsze blokuje sygnał wysyłany do makrofagów przez komórki rakowe typu "nie niszcz mnie, jestem stąd", po drugie sprawia, że białe krwinki stają się agresywniejsze. Wydaje się, że terapia supramolekularna jest w stanie powstrzymać przed rozwojem nowotworów.



Naukowcy nie widzą powodów, dla których opracowany lek nie mógł być stosowany z innymi terapiami, np. tymi wykorzystującymi inhibitory punktów kontrolnych.