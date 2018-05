Szokująca teoria - białaczka konsekwencją zbyt sterylnego życia?

Życie wolne od zarazków może być przyczyną białaczki limfoblastycznej. To najczęstszy nowotwór występujący u dzieci, który dotyka 1 na 2000 młodych osób.

Zdjęcie Czy białaczce można zapobiec? /123RF/PICSEL

Prof. Mel Greaves z londyńskiego Instytutu Badań nad Rakiem przez 30 lat badań zgromadził liczne dowody sugerujące, że układ odpornościowy może stać się "nowotworowy", jeżeli odpowiednio wcześnie nie wejdzie w kontakt z wystarczająco dużą liczbą patogenów.



Nowotwory krwi są powszechniejsze w zaawansowanych, zamożnych społeczeństwach, co sugeruje, że to tryb naszego życia może być przyczyną choroby. Wcześniej pojawiały się sugestie, że mogą za to być odpowiedzialne linie wysokiego napięcia, fale elektromagnetyczne czy chemikalia stosowane na co dzień. Rewelacje te zostały odrzucone, ale prof. Graves ma inny pomysł.



Jego zdaniem przyczyn białaczki limfoblastycznej należy szukać w trzech etapach:

Reklama

- pozornie niepowstrzymana mutacja genetyczna, do której dochodzi w łonie matki,

- brak ekspozycji na drobnoustroje w pierwszym roku życia, co utrudnia układowi odpornościowemu prawidłowego radzenia sobie z zagrożeniami,

- infekcje pojawiające się w późniejszym dzieciństwie powodują nieprawidłowe działanie układu immunologicznego i w konsekwencji białaczkę.

- Badania wyraźnie sugerują, że ostra białaczka limfoblastyczna ma wyraźną przyczynę biologiczną i jest wywoływana przez różne infekcje u predysponowanych dzieci, których układ odpornościowy nie został odpowiedni przygotowany - powiedział prof. Greaves. W badaniach prof. Greavesa absolutnie nie chodzi o obwinianie rodziców za zbyt "sterylne" wychowywanie dzieci. To świadczy raczej o tym, że postępy, które czynimy jako społeczeństwo, mają swoją cenę. Kontakt z pożytecznymi bakteriami jest nam potrzebny, zwłaszcza w wieku dziecięcym.



- Najważniejszą implikacją jest to, że większości przypadków białaczki u dzieci można zapobiec - dodał Greaves.



By zadbać o właściwą florę bakteryjną, wystarczy dziecku podawać od czasu do czasu jogurty, które pomagają w wytrenowaniu układu odpornościowego. Niezbędne będą dalsze badania w tej kwestii.