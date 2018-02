Sprzątanie detergentami źle wpływa na płuca, szczególnie u kobiet

Najnowsze badania wskazują, że regularne korzystanie ze środków czyszczących znacząco wpływa na funkcjonowanie płuc.

Badania przeprowadzone na 6000 osób przez uczonych z Uniwersytetu w Bergen wykazały, że kobiety są bardziej narażone na drażniące działanie środków czyszczących niż mężczyźni. Powszechnie stosowane detergenty do czyszczenia kuchni czy łazienek są "niepotrzebne", a w większości przypadków wystarczy ściereczka z mikrofibry i zwykła woda.



- Regularnie stosowane detergenty wyrządzają nieznaczną krzywdę układowi oddechowemu z dnia na dzień, ale w perspektywie roku lub dłuższych okresów - mogą przyspieszać spadek funkcji płuc - powiedziała prof. Cecile Svanes, szefowa zespołu, który dokonał odkrycia.



Dorośli, którzy wzięli udział w badaniach, byli obserwowani przez ponad 20 lat. Ich wydajność płuc została zmierzona przez sprawdzenie, ile powietrza mogą wydmuchać na siłę. Okazało się, że z biegiem lat - ta ilość spada, i to u kobiet bardziej niż u mężczyzn.



Naukowcy sugerują, że chemikalia stosowane w detergentach podrażniają błonę śluzową dróg oddechowych, powodując długotrwałe uszkodzenia. Co ciekawe, zależność ta nie była tak widoczna u mężczyzn. Można to częściowo wytłumaczyć faktem, że znacznie mniej mężczyzn pracuje jako sprzątaczki.



- Przesłanie jest takie, że stosowanie detergentów do czyszczenia na dłuższą metę, może powodować uszkodzenia płuc. Te chemikalia są zwykle niepotrzebne - wystarczy ściereczka i czysta woda - powiedział Oistein Svanes, który także brał udział w badaniach.



Dzisiaj większość osób nie jest w stanie wyobrazić sobie wiosennych porządków bez specjalnego preparatu do czyszczenia okien czy podłogi.