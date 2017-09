Rysik, który rozpozna raka w 10 sekund

Naukowcy stworzyli urządzenie przenośne, które może zidentyfikować komórki rakowe w ciągu zaledwie 10 sekund. Dzięki niemu zabiegi chirurgiczne mogą być szybsze, bezpieczniejsze i bardziej precyzyjne.

Zdjęcie Ten niewielki gadżet może zrewolucjonizować walkę w rakiem /materiały prasowe

Urządzenie zostało opracowane przez zespół uczonych z Uniwersytetu Teksańskiego. Zasady jego działania zostały opisane w "Science Translational Medicine". Według publikacji, MasSpec Pen jest dokładny w 96 proc. przypadków. Urządzenie wykorzystuje unikalny metabolizm komórek nowotworowych.



Jak dokładnie to działa? Urządzenie przypominające cyfrowy rysik dotyka podejrzanej tkanki i uwalnia niewielką kropelkę wody. Związki chemiczne zawarte wewnątrz żywych komórek przemieszczają się do kropli, która następnie wraca i jest analizowana. Rysik jest połączony ze spektrometrem masowym, który jest w stanie zmierzyć masę tysięcy substancji. W ten sposób powstaje chemiczny odcisk palca, który mówi lekarzom czy obserwują zdrową czy chorą tkankę.



Prawdziwym wyzwaniem dla chirurgów jest odnalezienie rzeczywistej granicy między nowotworem a zdrową tkanką. W niektórych przypadkach jest to oczywiste, ale w wielu granica może być płynna. MasSpec Pen może pomóc lekarzom ja ustalić, dzięki czemu żaden fragment nowotworu nie zostanie pominięty.



Usunięcie zbyt małego fragmentu tkanki sprawia, że nowotwór się odbuduje, natomiast za duży ubytek może przekładać się na prawidłowość funkcjonowania organizmu, szczególnie w organach takich jak mózg.



- Niezwykłe w tej technologii jest to, że w pełni zaspokaja potrzeby kliniczne. Narzędzie jest eleganckie i proste - może być w rękach chirurgów przez cały czas - powiedziała Livia Eberlin z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin.



MasSpec Pen został przetestowany na 253 próbkach tkanek. Kolejne testy urządzenia mają zostać przeprowadzone w przyszłym roku. Obecnie sprzęt analizuje tkanki o grubości 1,5 mm, ale w przyszłości powinno udać się zejść do grubości 0,6 mm.