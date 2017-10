Przypadkiem odkryto... lek na próchnicę

Odkryto, że lek stosowany w leczeniu alzheimera pomaga w naprawie ubytków w zębach w zaledwie 6 tygodni.

Wypełnienia stomatologiczne już wkrótce mogą stać się przeszłością dzięki leku o nazwie Tideglusib. Preparat jest pomocny w naturalnym mechanizmie regeneracji zębów u myszy, umożliwiając naprawę ubytków.



Tideglusib działa poprzez pobudzanie komórek macierzystych w miazdze zębów, które są nowym źródłem zębiny. Zębina to tkanka leżąca pod szkliwem w obrębie korony zęba, która ulega degradacji przez bakterie próchnicze.



Zęby mogą zregenerować zębinę bez jakiejkolwiek zewnętrznej pomocy, ale tylko w pewnych okolicznościach. Miazga musi być narażona na zakażenie lub uraz. Ale nawet wtedy, ząb odzyskuje tylko cienką warstwę zębiny, niewystarczającą do naprawy ubytków spowodowanych działaniem bakterii, które zazwyczaj są znaczące. Tideglusib zmienia stan rzeczy, ponieważ wyłącza enzym GSK-3, który hamuje tworzenie zębiny.



Podczas badań naukowcy wprowadzili do zębów małe, biodegradowalne gąbki kolagenowe nasączone Tideglusibem. Gąbki powodowały wzrost zębiny i w ciągu 6 tygodniu naprawiły uszkodzenia, a kolagen został wchłonięty. Do tej pory eksperyment przeprowadzono tylko na myszach.



- Korzystanie z leku, który został już przetestowany w badaniach klinicznych nad chorobą Alzheimera stanowi prawdziwą okazję, by szybko zająć się leczeniem stomatologicznym w klinikach - powiedział Paul Sharpe z King's College London Dental Institute, główny autor badań.