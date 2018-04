Przeprowadzono pierwszy na świecie podwójny przeszczep twarzy

​Jerome Hamon jest pierwszą osobą na świecie, która przeżyła dwa przeszczepy twarzy. Trzy miesiące po kolejnej operacji mężczyzna czuje się dobrze.

Zdjęcie ​Jerome Hamon to pierwszy człowiek na świecie, który przeszedł drugi przeszczep twarzy /AFP

Pierwsza twarz przeszczepiona Jerome Hamonowi została usunięta w zeszłym roku po oznakach odrzucenia po leczeniu antybiotykami podczas zimna. 43-latek pozostawał w szpitalu w Paryżu przez dwa miesiące, podczas gdy lekarze poszukiwali dla niego odpowiedniego dawcy.



Hamon cierpi na neurofibromatozę typu 1, schorzenie genetyczne powodujące ciężkie zmiany w obrębie twarzy. Jego pierwszy przeszczep - w 2010 r. - zakończył się sukcesem, ale kiedy Francuz w 2015 r. złapał przeziębienie zaczął przyjmować antybiotyki. Lek był niezgodny z terapią immunosupresyjną i wywołał poważne spustoszenie w organizmie.



Pierwsze oznaki odrzucenia wystąpiły w 2016 r. i cierpiąca na martwicę tkanek twarz musiała zostać usunięta w listopadzie. Mężczyzna przez dwa miesiące przebywał w pokoju w szpitalu im. Georgesa Pompidou w Paryżu bez możliwości widzenia, słyszenia i mówienia aż do momentu, gdy znaleziono kolejnego dawcę twarzy.



Aby uniknąć kolejnego odrzucenia, Hamon - nazwany przez francuskie media "człowiekiem o trzech twarzach" - przeszedł specjalną metodę oczyszczania krwi przed przeszczepem. Jego nowa twarz wciąż pozostaje gładka i nieruchoma, ale Francuz jest pozytywnie nastawiony co do swojego powrotu do zdrowia.



- Mam 43 lata, a dawca miał 22 lata, więc sam znowu mam 22 lata - powiedział Hamon po przeprowadzonym drugim przeszczepie.

Zdjęcie Operację przeprowadził prof. Laurent Lantieri / AFP

Wielogodzinną operację przeprowadził prof. Laurent Lantieri, specjalista od przeszczepów rąk i twarzy, który dokonał także pierwszej operacji Francuza 8 lat temu.



- Dziś wiemy, że podwójny przeszczep jest możliwy - nie jest to już kwestia rozważań naukowych - powiedział prof. Lantieri.



Pierwszy przeszczep twarzy został przeprowadzony w 2005 r. w północnej Francji. Od tego czasu dokonano około 40 tego typu transplantacji na całym świecie.