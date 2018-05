Chińscy naukowcy stworzyli genetycznie zmodyfikowaną roślinę, która jest w stanie wytworzyć duże ilości kluczowego środka przeciwmalarycznego. Dzięki temu globalne ceny leków mogą ulec obniżeniu, a to jednocześnie zwiastuje przełom w walce z malarią.

Zdjęcie Czy dzięki modyfikacjom genetycznym bylicy rocznej w końcu pokonamy malarię? /123RF/PICSEL

Najskuteczniejszym dostępnym lekiem przeciwmalarycznym jest artemizyna pozyskiwana z występującej w Azji bylicy o nazwie Artemisia annua. Związek ten występuje w wielu lekach przeciwmalarycznych, takich jak Artemeter, Artesunate czy Artemotil. W warunkach naturalnych, w roślinie występuje tylko niewielka ilość artemizyny, co nie jest w stanie zaspokoić globalnego popytu. Naukowcy postanowili to zmienić.



Udało się wskazać geny odpowiedzialne za wytwarzanie artemizyny. Odpowiednia ich modyfikacja pozwoliła na stworzenie roślin, które wytwarzają trzy razy więcej artemizyny niż normalnie. Podczas gdy normalnie substancja ta stanowi ok. 0,1-1 proc. suchej masy rośliny, w przypadku zmodyfikowanych ziół to aż 3,2 proc.



- Prawie połowa populacji świata jest zagrożona malarią. Nasza strategia produkcji artemizyny na dużą skalę spełni rosnące zapotrzebowanie na ten związek leczniczy i pomoże rozwiązać globalny problem zdrowotny - powiedział Kexuan Tang z Uniwersytetu Szanghajskiego, główny autor badań.



Co roku malaria dotyka około 216 mln ludzi i powoduje około 445 000 zgonów. Artemizyna jako środek przeciwmalaryczny została po raz pierwszy wykorzystana w latach 70. XX wieku.