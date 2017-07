Pierwsza terapia genowa na białaczkę trafi na rynek

Konwencjonalne leczenie 200 odmian nowotworów znanych nauce zwykle obejmują chemio- lub radioterapię. Szansę na całkowite wyleczenie raka daje terapia genowa, która już wkrótce może trafić do powszechnego użytku.

Zdjęcie Czy dzięki terapii genowej uda się wyleczyć z białaczki? /©123RF/PICSEL

Precyzyjne edytowanie genów pacjenta odbywa się za pomocą syntetycznych wirusów lub metody CRISPR/Cas9. Zmienione komórki są ponownie wprowadzane do organizmu, a resztę pracy wykonuje nasz układ odpornościowy.



Do tej pory terapię genową była uznawano za terapię eksperymentalną, co oznacza, że była dostępna tylko dla osób zaangażowanych w badania kliniczne. Amerykańska Agencja Żywności i Leków (FDA) już wkrótce może wprowadzić pierwszą terapię genową do aptek.



W tym przypadku terapia zostanie użyta do leczenia osób cierpiących na agresywny rodzaj raka krwi zwany ostrą białaczką limfoblastyczną B-komórkową. Terapia zostanie udostępniona dzieciom i młodym ludziom w wieku 3-25 lat, którzy zostali czasowo wyleczeni z choroby, ale nastąpił jej nawrót.



Leczenie jest bardzo specyficzne. Własne komórki pacjenta zostają pobrane z organizmu, zmienione genetycznie, zamrożone, a następnie ponownie wprowadzone do ciała pacjenta. Terapia jest skuteczna w przypadku aż 82,5 proc. pacjentów, u których doszło do remisji białaczki.



Chociaż istnieje potencjalne niebezpieczeństwo długoterminowych skutków ubocznych, wydaje się, że terapia genowa to na ten moment nasza najskuteczniejsza broń przeciwko nowotworom.