Odkryto nowy typ cukrzycy, który może być błędnie diagnozowany jako cukrzyca typu 2.

Większość osób zna tylko cukrzycę typu 1 i typu 2. Cukrzyca typu 1 ma miejsce, gdy układ odpornościowy organizmu niszczy komórki produkujące insulinę. Zwykle zaczyna się to w dzieciństwie lub wczesnej dorosłości i niemal zawsze wymaga podawania zewnętrznej insuliny. Cukrzyca typu 2 pojawia się, gdy trzustka nie nadąża z zapotrzebowaniem na insulinę. Ten typ często jest związany z nadwagą lub otyłością i objawia się w wieku średnim lub starszym.



Istnieje trzeci typ cukrzycy. Cukrzyca typu 3c może być szeroko rozpowszechniona, a to dlatego, że łatwo ją pomylić z typem 2. Cukrzyca typu 3c jest spowodowana uszkodzeniem trzustki w wyniku zapalenia lub nowotworu tego organu. Ten rodzaj uszkodzenia trzustki nie tylko osłabia zdolność organizmu do produkcji insuliny, ale także enzymów trawiennych oraz hormonów.



Najnowsze badania wykazały, że większość przypadków cukrzycy typu 3c jest błędnie diagnozowana jako cukrzyca typu 2. Tylko 3 proc. osób biorących udział w badaniach przeprowadzonych na University of Surrey zostało prawidłowo zidentyfikowanych jako cierpiący na cukrzycę typu 3c.



Większość osób cierpiących na cukrzycę typu 3c potrzebuje insuliny, a w przeciwieństwie do innych typów cukrzycy, może czerpać korzyści z przyjmowania enzymów trawiennych przed jedzeniem.



Specjaliści są zaniepokojeni, że cukrzyca typu 3c może występować znacznie częściej niż do tej pory sądzono. Wiele przypadków cukrzycy typu 3c nie została prawidłowo zidentyfikowana.



Naukowcy pod kierownictwem Andrewa McGoverna odkryli, że u dorosłych cukrzyca typu 3c występuje częściej niż cukrzyca typu 1. Osoby z cukrzycą typu 3c 5-10 razy częściej potrzebowały insuliny, w zależności od rodzaju choroby trzustki. Co ciekawe, cukrzyca typu 3c może pojawić się długo po uszkodzeniu trzustki - w niektórych przypadkach nawet 10 lat później. To długie rozpoznanie może być przyczyną pomijania diagnozy cukrzycy typu 3c. A prawidłowe określenie typu cukrzycy pozwala na zaaplikowanie odpowiedniego leczenia.



Niektóre leki stosowane w leczeniu cukrzycy typu 2 (np. gliklazyd) mogą nie być tak skuteczne w przypadku cukrzycy typu 3c.