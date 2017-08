Odkryto antybiotyk, który poradzi sobie z rzeżączką

Odkryto nową klasę antybiotyków, które mogą być pomocne w walce z oporną na antybiotyki rzeżączką.

Zdjęcie Rzeżączka to poważne zagrożenie dla ludzkości /materiały prasowe

Naukowcy podkreślają, że jest jeszcze za wcześnie na hurraoptymizm, ale pierwsze eksperymenty są obiecujące. Wyniki opublikowane w "Antimicrobial Agents and Chemotherapy" donoszą, że nowy antybiotyk z powodzeniem poradził sobie z bakteriami w 146 z 149 antybiotykoopornych szczepów rzeżączki. Następnym krokiem jest określenie, jaki wpływ ma ten lek na żywe zwierzęta i ludzi.



- Wyniki naszych badań laboratoryjnych pokazują, że klostioamid ma potencjał do zwalczania bakterii N.gonorrhoeae. Konieczne są dalsze badania, ale zauważyliśmy duży potencjał w zwalczaniu tej infekcji, a także innych bakterii - powiedziała Victoria Miari, główna autorka badań.



Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) nazwała antybiotykooporność jednym z największych zagrożeń dla ludzkości. Bakterie ciągle ewoluują, a my nie jesteśmy w stanie utrzymać tempa produkcji nowych leków w celu ich zastąpienia.



- Antybiotykooporność w połączeniu z redukcją rozwoju leków jest jednym z największych problemów zdrowotnych, przed którymi stoi dzisiejszy świat - dodała Miari.



Nowy antybiotyk tak naprawdę nie jest "nowy". Naukowcy znają go od 2010 r., choć wcześniej nie wykazano jego skuteczności w walce z rzeżączką.