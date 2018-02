Nowa klasa antybiotyków odkryta w próbkach gleby

Amerykańscy naukowcy odkryli nową rodzinę antybiotyków w próbkach gleby. Mogą być one wykorzystywane do zwalczania lekoopornych infekcji.

Zdjęcie Kończą nam się antybiotyki, więc każde odkrycie jest na wagę złota /AFP

Związki zwane malacydynami mogą być skuteczne w zwalczaniu szeregu chorób bakteryjnych, które stały się oporne na większość istniejących antybiotyków, w tym superbakterię MRSA. To może być nowa broń w antybiotykowym wyścigu zbrojeń.



Gleba jest obfita w miliony różnych mikroorganizmów, które wytwarzają potencjalnie skuteczne związki farmaceutyczne, w tym nowe antybiotyki. Tym razem udało się je odkryć uczonym z Uniwersytetu Rockerfellera pod kierownictwem dr Seana Brady'ego.



Naukowcy wykorzystali technikę sekwencjonowania genów do analizy ponad 1000 próbek gleby pobranych z USA. Odkrywając malacydyny w próbkach mieli przeczucie, że to istotne odkrycie. Nwo odkryte związki zostały przetestowane na szczurach zakażonych MRSA - infekcje zostały wyleczone w stu procentach. Teraz trwają prace nad przystosowaniem malacydynów do użycia u ludzi.



- Nie możemy powiedzieć kiedy malacydyny trafią do klinik. Jesteśmy we wczesnych stadiach odkrycia. Przed nami żmudna droga - powiedział dr Brady.



Antybiotykooporność to jedno z największych zagrożeń dla współczesnego świata. Zabija rocznie około 700 000 osób.