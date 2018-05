Powszechnie wiadomo, że HIV jest przenoszony drogą płciową, ale sposób, w jaki wirus przenika błony śluzowe narządów płciowych jest nieznany. Wcześniejsze badania skupiały się na zmianach biochemicznych lub morfologii, ale prawda może być zupełnie inna.

Zdjęcie Moment, kiedy wirus HIV infekuje komórki. Fot. Real et al./Cell Reports /materiały prasowe

Naukowcy z paryskiego Institut Cochin dokonali przełomowej obserwacji na żywo infekcji HIV. W zarejestrowanym materiale wideo limfocyt T zakażony HIV oznakowany fluorescencyjnie na zielono napotyka tkankę błony śluzowej cewki moczowej. Podczas kontaktu tworzy się między nimi tzw. synapsa wirusowa - struktura przypominająca kieszeń, co z kolei pobudza wytwarzanie wirusa HIV, który pojawia się w filmie jako zielone kropki.



Następnie wirus przenika przez synapsę do komórki nabłonka błony śluzowej. Co ważne, nie zostaje ona zainfekowana - wirus po prostu przemieszcza się przez komórkę drogą transcytozy. HIV jest wychwytywany przez komórki odpornościowe zwane makrofagami. Po godzinie lub dwóch, gdy transfer wirusa się zakończy, synapsa zostaje zerwana i limfocyt T rusza w dalszą drogę.



Te zakażone limfocyty T są obecne we wszystkich płynach narządów płciowych, mimo iż są mniej mobilne niż wirusy związane z komórkami, które do transferu mogą wykorzystywać synapsy i transcytozę.



Największym zaskoczeniem dla naukowców był fakt, że zainfekowane limfocyty T celowały w komórki nabłonka bezpośrednio powyżej makrofagów.



Wideo Jak wirus HIV infekuje komórki

- Makrofagi pozostają w bezruchu, gotowe do wykrycia wirusa, gdy ucieka on z komórek nabłonka, ale nasza obserwacja pozwoliła nam zrozumieć, że synapsa zawsze powstaje na komórkach nabłonkowych, które znajdują się tuż nad makrofagami. Zachodzi interakcja między nimi, której nie byliśmy w stanie odnotować wcześniej - powiedziała Morgane Bomsel, jedna z autorek odkrycia.

Makrofagi nadal produkują wirusa przez 20 dni, po czym wchodzą w stan uśpienia. Nadal mają wewnątrz wirusa, ale nieaktywnego. To właśnie ten stan szczególnie interesuje naukowców, którzy opracowują nowe metody walki z HIV. Bomsel przekonuje, że niezbędne jest opracowanie szczepionki działającej w błonie śluzowej, która nie pozwoli na wytworzenie rezerwuarów HIV ukrytych w makrofagach.