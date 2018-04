Nadchodzi innowacyjna spersonalizowana szczepionka na raka jajnika

Nadchodzi przełom w leczeniu raka jajnika. Naukowcy opracowali spersonalizowaną szczepionkę przeznaczoną do leczenia raka jajnika, która niemal podwaja liczbę pacjentów, którzy przeżyli okres dwóch lat.

Zdjęcie Nadchodzi przełom w walce z rakiem jajnika /© Glowimages

Co roku w samych tylko Stanach Zjednoczonych rak jajnika jest diagnozowany u około 22 000 kobiet. Jest to typ nowotworu niezwykle trudny do wykrycia i leczenia, ponieważ we wczesnym stadium przebiega bezobjawowo.



Lekarze zwykle zalecają połączenie chirurgii i chemioterapii, ale wiele kobiet uodparnia się na tę drugą metodę leczniczą. Spośród wymienionych 22 000 kobiet, u których zostaje zdiagnozowany rak jajnika, 14 000 (64 proc.) prawdopodobnie umrze w wyniku choroby. Dlatego naukowcy z Instytutu Badań nad Rakiem Ludwiga zastosowali nowej metody leczniczej: spersonalizowanych szczepionek.



Spersonalizowana szczepionka jest wytwarzana na podstawie fragmentu guza pacjentki i próbki jej komórek odpornościowych. Komórki odpornościowe są ekstrahowane z krwi pacjentki, a następnie "przeszkalane", by atakować i pochłaniać każdą dziwnie wyglądającą materię organiczną.



Szczepionka została przebadana w niewielkim badaniu klinicznym składającym się z 25 kobiet. Konieczne są próby kliniczne na większej grupie pacjentek, ale dotychczasowe wyniki są niezwykle zachęcające.



Rok po przebytym leczeniu 100 proc. pacjentek otrzymujących szczepionkę w terapii skojarzonej z tradycyjnymi lekami immunoterapeutycznymi (bewacizumabem i cyklofosfamidem) wciąż żyła, w porównaniu z 60 proc. pacjentek, które zażywały tylko leki.



- Po raz pierwszy okazało się, że spersonalizowana szczepionka wytworzona z całych komórek nowotworowych wywołuje odpowiedź immunologiczną przeciwko neoantygenowi - powiedziała Lana Kandalaft, biorąca udział w badaniach.



Szczepionka jest dobrze tolerowana przez pacjentów, a jej podawanie łatwe i bezpieczne.