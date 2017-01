Miękki robot, który wspomaga pracę serca

Naukowcy stworzyli niezwykłe urządzenie, które pozwala zachować funkcjonalność serca. Przypomina ono swoisty kaftan, który otaczając serce podtrzymuje jego rytm skurczowy. Pierwsze badania zostały już przeprowadzone na świniach, a wyniki są bardzo obiecujące.

Zdjęcie Ten miękki robot otula serce jak kaftan /materiały prasowe

Szacuje się, że na świecie żyje co najmniej 20 mln osób cierpiących na niewydolność serca. Problem z leczeniem tej choroby jest taki, że w wielu przypadkach kończy się koniecznością wszczepienia sztucznego rozrusznika, który wspomaga pompowanie krwi przez mięsień. Implant ma bezpośredni kontakt z krwią i mięśniem, co może prowadzić do powstania infekcji i problemów z krzepnięciem, które mogą mieć potencjalnie śmiertelne skutki.



Tymczasem najnowszy miękki robot, który został opisany w "Science Translational Medicine" okrywa serce, tworząc delikatną powłokę pomagającą utrzymać właściwy rytm pracy mięśnia.



- Nasza praca pokazuje, że ten miękki robot może bezpiecznie wchodzić w interakcje z tkankami miękkimi, prowadząc do poprawy działania serca. Widzimy wiele innych przyszłych jego zastosowań, w których takie urządzenia mogą zapewniać mechanoterapie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz ciała - powiedział Conor Walsh, główny autor badań.



Niezwykły robot naśladuje zewnętrzną warstwę mięśnia sercowego. Jest miękki i elastyczny, dzięki czemu może być ściskany i skręcany jednocześnie, zapewniając ruchy podobne do bicia serca. Urządzenie jest wykonane z materiału silikonowego, a napędza je sprzężone powietrze.



Właśnie ze względu na sprzężone powietrze, robot może być stosowany tylko jako rozwiązanie tymczasowe. Może być wszczepiany pacjentom oczekującym na przeszczep lub osobom przechodzącym proces regeneracji serca, kiedy ich organ nie może pracować przy pełnym obciążeniu.