Krążek Dapivirine bezpieczny także dla młodych kobiet

Wcześniejsze badania wykazały, że stosowanie krążków dopochwowych Dapivirine zmniejsza liczbę zakażeń HIV o co najmniej 56 proc. u kobiet w wieku powyżej 25 lat. Okazuje się, że krążek może być skuteczny także u młodszych kobiet.

Zdjęcie Tak wygląda krążek Dapivirine /materiały prasowe

Krążek Dapivirine noszony przez cały czas i wymieniany co miesiąc, regularnie uwalnia leki przeciwretrowirusowe, które zwalczają zakażenia HIV. Do tej pory wydawało się, że krążek jest skuteczny tylko u kobiet powyżej 25. roku życia.



Wyniki badań zaprezentowane na 9. Konferencji IAS poświęconej wirusowi HIV udowadniają, że prawidłowo używany krążek jest także skuteczny i bezpieczny wśród nastoletnich kobiet i dziewcząt. To bardzo ważne, ponieważ młode dziewczęta i kobiety (w wieku od 15 do 24 lat) stanowią 11. proc. całej populacji dorosłych.



- Jeżeli krążek jest zatwierdzony do użytku dla kobiet, które mają skończone 18 lat, powinniśmy zebrać odpowiednie dane, które pokażą, że mogą go stosować bezpiecznie także młodsze kobiety. HIV nie rozróżnia 16-latka i 18-latka, a dostęp do bezpiecznej i skutecznej profilaktyki HIV również nie powinien mieć znaczenia. Młode kobiety w każdym wieku zasługują na ochronę - powiedziała Sharon Hillier z Uniwersytetu w Pittsburghu.



W najnowszych badaniach wzięło udział 96 dziewczynek w wieku od 15 do 17 lat z sześciu miejsc w Stanach Zjednoczonych. 73 z nich używało krążek Dapivirine, a 23 krążek placebo. Dziewczynki używały swój pierścień przez miesiąc.



Spośród dziewcząt, które korzystały z krążka Dapivirine, u 87 proc. wykryto zauważalny poziom leku w pochwie. Sugeruje to, że krążek może być równie skuteczny, co u dorosłych kobiet. Nie stwierdzono różnic w wynikach bezpieczeństwa między krążkiem Dapivirine a krążkiem placebo. Aż 95 proc. osób poniżej 18. roku życia stwierdziło, że krążek jest łatwy w obsłudze, a aż 74 proc. pierścień nie przeszkadzał podczas codziennych czynności.