​Koszty opieki zdrowotnej będą wciąż rosły

Trudności w dostępie do opieki medycznej i jej niewystarczające finansowanie to dziś największe wyzwania dla sektora ochrony zdrowia. Sytuacji nie poprawiają statystyki demograficzne. Rosnąca grupa osób starszych i zwiększony popyt na świadczenia medyczne wskazują, że problem będzie narastał.

Zdjęcie Koszty opieki zdrowotnej będą stale rosnąć /© Glowimages

Jak podkreślają eksperci, duże zapotrzebowanie na opiekę zdrowotną, konieczność podwyższenia wynagrodzeń w sektorze ochrony zdrowia, jak również inwestycje w nowoczesne rozwiązania diagnostyczne i terapeutyczne sprawią, że w najbliższych latach będziemy mierzyć się z koniecznością zwiększenia wydatków na ochronę zdrowia.



Rosnące koszty opieki zdrowotnej to nie tylko problem sektora publicznego. Odczuwa je także sektor prywatny, który powoli staje się coraz istotniejszym dostawcą świadczeń medycznych w Polsce. Obecnie w Polsce około 30 proc. usług medycznych finansowanych jest z prywatnych budżetów (abonamenty i ubezpieczenia medyczne, usługi pojedynczych wizyt).



Obserwując sytuację na rynku oraz alarmujące dane demograficzne, dziś coraz więcej mówi się, że do 2030 roku staniemy przed ogromnym wyzwaniem, związanym z wydatkami na opiekę zdrowotną. Prywatne podmioty coraz częściej decydują się na waloryzację cen usług medycznych, by móc zapewnić opiekę i świadczenia swoim pacjentom na wysokim poziomie. Dlaczego usługi medyczne będą nas kosztować więcej? Jakie czynniki mają na to wpływ?



- Z roku na rok obserwujemy rosnący popyt na świadczenia medyczne, coraz więcej pacjentów korzysta z porad lekarskich związanych z chorobami przewlekłymi, cywilizacyjnymi oraz starzeniem się społeczeństwa. W Medicover Polska w 2016 r. zostało wykonanych o 1 mln więcej konsultacji niż w 2015 r. Rosnąca liczba konsultacji lekarskich wpływa także na liczbę wykonywanych badań diagnostycznych. W Medicover Polska w 2016 r. wykonano około pół miliona więcej badań niż w 2015 r. Liczba badań przekłada się także na ich koszty. W 2017 r. wzrost kosztów diagnostyki (badania laboratoryjne i obrazowe) wyniósł blisko +6 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2016 r. - powiedział Artur Białkowski, wiceprezes zarządu Medicover Polska.

Rosnące wydatki na badania diagnostyczne wiążą się także z poprawą standardów oraz inwestycjami w nowoczesny sprzęt. Myśląc o jakości świadczeń medycznych, coraz częściej w miejsce podstawowych badań wprowadza się te bardziej zaawansowane, pozwalające na dokładniejszą diagnostykę i zwiększające szanse na skuteczne leczenie. Co istotne, dostępność tego typu badań jest też odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania pacjentów, którzy często poszukują alternatywy dla świadczeń dostępnych w sektorze publicznym.



Niewątpliwie na wzrost kosztów opieki ma także wpływ ograniczona dostępność lekarzy w Polsce, związane z nią problemy z zatrudnianiem personelu, a tym samym wzrost wartości wynagrodzeń. W Polsce liczba lekarzy na 100 tys. mieszkańców jest najmniejsza w całej Unii Europejskiej. Są prognozy mówiące o tym, że w ciągu najbliższych 10 lat liczba specjalistów, w tym dermatologów, ginekologów czy pediatrów, spadnie nawet o kilkanaście procent.



Według najnowszego raportu OECD dot. stanu zdrowia Europejczyków i kondycji opieki medycznej w Europie, w Polsce na 10 tys. osób przypada 23 lekarzy, a w innych krajach OECD przeciętnie 34. Pod względem liczby pielęgniarek również odbiegamy od średniej. Mamy ich 52 na 10 tys. osób, wobec średniej dla państw OECD wynoszącej 90. W Szwajcarii jest ich nawet 180.



Sytuacja ta sprawia, że podmioty prywatne, chcąc zapewnić opiekę na wysokim poziomie, inwestują w personel medyczny.

- Z myślą o pacjentach dokładamy wszelkich starań, by zapewnić wysoką jakość świadczeń oraz minimalizować ograniczenia w dostępie do lekarzy, stąd inwestycje w personel medyczny czy wysoko wyspecjalizowany sprzęt medyczny. Dzięki inwestycjom udało nam się osiągnąć ponad dwa razy lepszy wynik w porównaniu z sytuacją w Polsce. Warto także podkreślić, że sektor prywatny mocno inwestuje w rozwój e-zdrowia: telemedycynę, nowe systemy i aplikacje dla pacjentów, zapewniające wysoką jakość usług, komfort oraz optymalizację pracy personelu medycznego - powiedział Artur Białkowski.



Rosnące koszty opieki zdrowotnej to wyzwanie nie tylko dla naszego kraju, ale problem globalny, dotykający wielu państw Europy. Prognozy wskazują bowiem, że w najbliższych latach wydatki na ochronę zdrowia wzrosną z 7 bilionów dolarów w 2015 roku do 8,7 biliona w 2020 roku. Głównym powodem tego wzrostu jest poprawa standardów leczenia, rosnące wynagrodzenie i koszty w ochronie zdrowia, a także wydłużająca się średnia długość życia pacjentów i wiążąca się z tym konieczność opieki medycznej.