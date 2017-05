Kawa chroni przed rakiem wątroby

​Najnowsze badania sugerują, że picie kawy każdego dnia zmniejsza ryzyko wystąpienia raka wątroby. Co więcej, dobroczynne działanie wykazuje nawet kawa bezkofeinowa.

Zdjęcie Kolejne dobroczynne działanie kawy /©123RF/PICSEL

Naukowcy z Uniwersytetów w Southampton i Edynburgu przeprowadzili metaanalizę 26 poprzednich badań, w których brało udział łącznie ponad 2 miliony osób. Wszystkie badania dotyczyły związku między spożyciem kawy i rozwojem raka wątrobowokomórkowego (HCC), najczęstszej formy pierwotnego raka wątroby.



Nie jest to pierwszy raz, gdy próbowano wyjaśnić związek między piciem kawy a kondycją wątroby. W 2016 r. WHO opublikowała raport oceniający 1000 prac naukowych i stwierdziła, że istnieją dowody, że spożywanie kawy zmniejsza ryzyko raka wątroby i macicy.



Tym razem po raz pierwszy udało się połączyć kawę z HCC. Pierwotny rak wątroby jest szóstym najczęściej rozpoznawanym nowotworem złośliwym na świecie, ale ze względu na złe rokowania jest to druga najczęstsza przyczyna śmierci na raka. HCC stanowi aż 90 proc. przypadków przewlekłej choroby wątroby, przeważnie występuje u starszych osób, które już cierpią na marskość wątroby. Tylko 10-37 proc. pacjentów kwalifikuje się do potencjalnego usunięcia guza.



Najnowsze badania wykazały, że picie jednej filiżanki kawy dziennie może zmniejszyć ryzyko wystąpienia HCC o 20 proc. Dwie filiżanki dziennie zmniejszają szanse wystąpienia choroby o 35 proc., a pięć filiżanek zmniejsza zagrożenie aż o połowę. Nie jest jednak zalecane spożywanie aż 5 filiżanek kawy dziennie ze względu na szkodliwe działanie kofeiny. Kawa bezkofeinowa ma podobne działanie, choć stopień ochrony przed nowotworem był niższy, niż w przypadku klasycznego napoju.



Według najnowszych szacunków do 2030 r. liczba nowych przypadków raka wątroby wzrośnie o 50 proc., sięgając aż 1,2 mln osób na całym świecie.