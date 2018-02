Naukowcy stworzyli miękkie, elastyczne soczewki kontaktowe, które monitorują poziom glukozy we łzach i informują użytkownika, gdy ma hiperglikemię. Urządzenie w przyszłości może być wykorzystywane przez osoby cierpiące na cukrzycę.

Zdjęcie Innowacyjne soczewki kontaktowe dla cukrzyków /materiały prasowe

Soczewki kontaktowe mają mały czujnik glukozy i wbudowane w nie światło LED. Antena pobiera sygnały o częstotliwości radiowej z nadajnika i zamienia je na energię elektryczną. Kiedy czujnik zarejestruje, że poziom glukozy we łzach przekroczył ustalony limit, odcina on zasilanie diody LED i przestaje ona świecić. Diody LED są specjalnie ustawione tak, aby były skierowane na zewnątrz i użytkownik ich normalnie nie widział.



Osoba nosząca soczewki jest w stanie dostrzec w lustrze, gdy poziom insuliny ulegnie zmianie.



Soczewki zostały przetestowane na królikach, a wyniki tych badań opublikowano w "Science Advances". Nie odnotowano żadnych skutków ubocznych używania soczewek.



Soczewki nie były jeszcze testowane na ludziach, ale naukowcy są pewni, że kiedy tak się stanie - osiągną sukces. Nie stanie się to jednak wcześniej niż za 5 lat.