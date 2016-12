Dziecko poczęte z jajników zamrożonych 15 lat temu

24-letnia kobieta z Dubaju jest pierwszą na świecie, która poczęła dziecko dzięki jajnikowi, zamrożonemu jeszcze przed rozpoczęciem okresu dojrzewania.

Zdjęcie To pierwsze takie zapłodnienie in vitro - z jajników zamrożonych 15 lat temu /©123RF/PICSEL

Moaza Al Matrooshi urodziła się z potencjalnie śmiertelną chorobą krwi o nazwie talasemia, więc w młodym wieku musiała poddać się skomplikowanemu leczeniu. Ponieważ jednak chemioterapia mogła uszkodzić tkanki rozrodcze, lekarze zdecydowali się usunąć jej prawy jajnik w wieku 9 lat. Następnie umieszczono go w ciekłym azocie, gdzie był przechowywany przez następne 15 lat w temperaturze -196oC.



Po przebytej chemioterapii, lewy jajnik Al Matrooshi przestał działać i doszło do menopauzy. Ale gdy lekarze przeszczepili na niego fragmenty zamrożonego jajnika, przywrócono jego działanie. Aktywność hormonalna została odtworzona, a u kobiety pojawiła się na nowo menstruacja.



Następnie dokonano zapłodnienia in vitro z użyciem nasienia męża Moazy - Ahmeda. Do macicy kobiety wszczepiono dwa zarodki, z których jeden dał początek jej synowi. Zabieg przeprowadziła dr Sara Matthews.



- To ogromny krok naprzód. Wiemy, że przeszczepienie tkanki jajnika sprawdza się u starszych kobiet, ale nigdy nie wiadomo, czy możemy użyć tkankę dziecka, zamrozić ją i ponownie zmusić do pracy - powiedziała dr Matthews.



Moaza Al Matrooshi urodziła zdrowego chłopca w londyńskim Portland Hospital.

Reklama

Zobacz także: