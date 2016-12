Doustna szczepionka przeciwko salmonellozie

​Naukowcom udało się opracować doustną szczepionkę przeciwko salmonellozie. Czy to oznacza, że nie musimy się już obawiać groźnych zatruć pokarmowych?

Zdjęcie Gram-ujemne pałeczki Salmonella typhimurium /©123RF/PICSEL

Zespół uczonych z Uniwersytetu Teksańskiego (UTMB) w Galveston stworzył potencjalną szczepionkę z trzech zmodyfikowanych genetycznie szczepów bakterii Salmonella. W przeprowadzonych wcześniej testach szczepionka Salmonella Typhimurium była w stanie ochronić myszy przed śmiertelną dawką bakterii Salmonella. Zwierzętom podawano szczepionkę w postaci zastrzyku.



Ale to droga doustna jest najprostszą i najmniej inwazyjną w celu ochrony przed zakażeniem bakteriami Salmonella. Zastosowanie takiego preparatu ma jeszcze jedną ważną zaletę - wykorzystuje tę samą ścieżkę co bakterie wywołujące spustoszenie w układzie pokarmowym.



- W najnowszym badaniu, przeanalizowano reakcje immunologiczne myszy, które otrzymały doustną szczepionkę oraz sposób odpowiedzi na śmiertelną dawkę bakterii. Okazało się, że szczepionki doustne zapewniają silniejszą odporność przeciwko bakteriom Salmonella, pokazując tym samym potencjał dla przyszłego wykorzystania u ludzi - powiedział Ashok Chopra, profesor mikrobiologii i immunologii, jeden z autorów badań.



Obecnie nie ma na rynku powszechnie dostępnej szczepionki chroniącej przed zatruciem pokarmowym wywołanym przez bakterie Salmonella. Pierwszym wyborem w leczeniu tego typu zakażeń są antybiotyki, mimo że niektóre szczepy bakterii szybko rozwijają oporność na nie. Innym niebezpiecznym aspektem bakterii Salmonella jest fakt, że mogą one zostać użyte jako broń biologiczna, co zdarzyło się w Oregonie, gdy sekta umyślnie zakaziła bary sałatkowe, powodując zachorowanie 1000 osób.



Salmonella jest odpowiedzialna za jedną z najczęstszych chorób przenoszonych przez żywność na świecie. W samych tylko Stanach Zjednoczonych rocznie odnotowuje się 1,4 mln zachorowań, 15 000 z nich kończy się hospitalizacją, a 400 śmiercią. Naukowcy przewidują, że na każdą jedną rozpoznaną salmonellozę, przypada 39 nierozpoznanych przypadków. Na chorobę są szczególnie narażone osoby z osłabionym układem pokarmowym i dzieci poniżej 3. roku życia.