Coraz bliżej poznania przyczyn stwardnienia rozsianego

Naukowcy znaleźli w ludzkim DNA wskazówki, które mogą wyjaśnić, co jest przyczyną stwardnienia rozsianego, poważnej choroby autoimmunologicznej.

Zdjęcie Czy kiedyś będziemy w stanie leczyć stwardnienie rozsiane? /123RF/PICSEL

Uczeni z Uniwersytetu Genewskiego (UNIGE) zidentyfikowali u ludzi TOX - czynniki wiążący DNA obecny tylko w komórkach aktywowanych przez wirusowy patogen. Wykorzystano dwa patogeny - jeden wirusowy, a drugi bakteryjny - do z zbadania odpowiedzi układu odpornościowego zdrowych myszy. U gryzoni zainfekowanych wirusem rozwinęła się choroba mózgu podobna do stwardnienia rozsianego. Usunięcie TOX z organizmu, w którym jest obecny patogen, nie powoduje rozwoju choroby.



- Zdecydowaliśmy się przeanalizować czynniki zakaźne, analizując reakcje autoimmunologiczne wywołane przez różne patogeny. Miało to na celu wskazanie elementu, który mógłby mieć wpływ na rozwój stwardnienia rozsianego - powiedział Doron Merkler z UNIGE.



Stwardnienie rozsiane dotyka 1 na 1000 osób i może powodować różnorodne objawy, takie jak zaburzenia widzenia, ruchu i równowagi. Chociaż czasami objawy mają łagodną postać, choroba ta może być wyjątkowo wyniszczająca. Na stwardnienie rozsiane nie ma lekarstwa, chociaż jej objawy można czasami leczyć.



Przyczyna choroby jest nieznana, ale wiele wskazuje, że TOX odgrywa tu kluczową rolę.