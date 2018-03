Nanoroboty są przyszłością medycyny. Przekonali nas o tym chińscy naukowcy, którzy stworzyli i zademonstrowali nanomaszyny zdolne do usuwania nowotworów. Testy na organizmach żywych potwierdziły ich skuteczność.

Nanomaszyny mogą dokonać wielkiej rewolucji w medycynie

Autonomiczne nanoroboty zostały opracowane dzięki specjalistom z Narodowego Centrum Nanonauki i Technologii (NCNST). Są to niewielkie zrobotyzowane systemy DNA, które są niewidoczne gołym okiem - posiadają zaledwie 90 nanometrów długości.



Nanoroboty te zostały zaprogramowane z pomocą tzw. aptamerów DNA i można je wyposażyć w trombinę - enzym, który powoduje krzepnięcie krwi w naczyniach krwionośnych. Nanomaszyny po wprowadzeniu do organizmu samodzielnie poszukują guzy, wnikają w nie i w ich wnętrzu uwalniają trombinę. Dzięki temu nowotwory zostają odizolowane od reszty organizmu i tracą dostęp do krwi. Innymi słowy - nowa technologia pozwala "zagłodzić" raka.

Nanoboty nie szkodzą

Co ważne, miniaturowe roboty zostały wykonane z naturalnych biodegradowalnych materiałów, które usuwają się z organizmu po zakończeniu swojej misji. W przeciwieństwie do chemioterapii i radioterapii, nowa metoda walki z nowotworami nie jest szkodliwa dla zdrowych komórek, czyli jest całkowicie bezpieczna.



Chińscy naukowcy po raz pierwszy przeprowadzili eksperymenty na żywych organizmach. Nanoroboty zlikwidowały lub znacznie pomniejszyły guzy u myszy w ciągu dni i tygodni. Testy przeprowadzano także na świniach, których fizjologia i anatomia jest zbliżona do ludzkiej. Teraz naukowcy współpracują z firmą biotechnologiczną celem przeprowadzenia badań przedklinicznych z nadzieją na jak najszybsze wprowadzenie nowej rewolucyjnej technologii.



Czym jest nanotechnologia

Nanotechnologia to ogólna nazwa zestawu technik i metod tworzenia różnorodnych struktur w skali nano (od 0,1 do 100 nm), czyli na poziomie pojedynczych atomów.



Za ojca nanotechnologii uważa się Richarda Feynmana, który w 1959 r. wygłosił wykład "There's Plenty Room at the Bottom" (w wolnym tłumaczeniu: "Tam na dole jest jeszcze dużo miejsca"). Feynman przedstawił koncepcję miniaturyzacji rzeczywistości oraz możliwości tkwiące w wykorzystaniu technologii mogącej operować materią na poziomie pojedynczych atomów.

Nanoroboty mogą być o wiele mniej inwazyjne niż inne metody leczenia

Wtedy brzmiało to jak science fiction, jednak nieprawdopodobny rozwój technik litograficznych oraz produkcji ultracienkich warstw kryształów sprawił, że nanotechnologia przybrała realne kształty.

Nanotechnologia jest obecnie wykorzystywana w wielu dziedzinach życia, ale tą, w której może odnieść potencjalnie największy sukces, jest medycyna.