Ziemskie życie narodziło się na Marsie? Zaskakujące wyniki badań

Naukowcy odkryli skamieniałości zawierające jedne z najstarszych organizmów żywych na Ziemi. Ich szacowany wiek wynosi 4,28 mld lat.

Zdjęcie Czy życie mogło się narodzić najpierw na Marsie, a dopiero później przybyć na Ziemię? /©123RF/PICSEL

Najnowsze odkrycia opublikowane w "Nature" wskazują, że życie na Ziemi jest setki milionów lat starsze niż do tej pory uważaliśmy. Niedawno stwierdzono, że powstało ono 4,1 mld lat temu, a teraz okazuje się, że jest jeszcze starsze - liczy sobie co najmniej 4,28 mld lat.



W formacjach skalnych w kanadyjskim Quebec znaleziono mikroskopijne bakterie, mniejsze od szerokości ludzkiego włosa żyjące w kominach hydrotermalnych w temperaturze 60oC na wczesnych etapach naszej planety. Odkrycie to jest istotne, gdyż sugeruje, że podobne organizmy mogłyby rozwinąć się na Marsie, który kiedyś miał własną atmosferę i oceany.



Zespół naukowców z University College London, który dokonał przełomowego odkrycia, uważa, że poszukiwania podobnych skamieniałości na Czerwonej Planecie są najlepszą szansą na znalezienie dowodów obcego życia.



- Młody Mars i Ziemia pod wieloma względami były do siebie podobne. Wiemy, że życie znalazło sobie miejsce na Ziemi i w pewnym momencie szybko zaczęło się tu rozwijać. Skoro istniało w kominach hydrotermalnych ponad 4,2 mld lat temu, gdy na obu planetach istniała woda w stanie ciekłym, to mogło rozwinąć się także na Marsie. Jeżeli kiedyś uda nam się pobrać próbki z Marsa i wykryjemy podobnie stare skały, ale brak śladów życia, będzie to znaczyć, że Ziemia jest szczególnym miejscem w Układzie Słonecznym - powiedział Matthew Dodd, główny autor badań współfinansowanych przez NASA.



Najnowsze odkrycie sugeruje, że życie na Ziemi mogło powstać już 4,5 mld lat temu, zaledwie 100 mln lat po powstaniu naszej planety. Wszystko dzięki drobnym formom życia odkrytym w pasmie górskim Nuvvuagittuq w Quebec, które zawierają jedne z najstarszych skał osadowych na świecie, datowane na 4,3 mld lat temu, gdy istniał tu bogaty w żelazo ocean.



Odkryte organizmy przypominają małe rurki o okrągłej podstawie, które przyklejone do skał oceanicznych miały za zadanie gromadzić żelazo. Są podobne do bakterii utleniających żelazo występujących dzisiaj w pobliżu kominów hydrotermalnych. Jeżeli udałoby się odkryć podobne skamieniałości na Marsie datowane na wcześniejszy okres, potwierdzałoby to koncepcję panspermii i kosmicznego pochodzenia życia.



- Jest możliwe, że życie zaczęło się na Marsie tak, jak na Ziemi, ale się skończyło. Ale być może pozostawiło po sobie ślady, które będziemy w stanie odkryć dzięki przyszłym sondom badawczym. Jest mało prawdopodobne, by życie zaczęło się tylko na Marsie, a dopiero później przeniosło na Ziemię przy pomocy meteorytu - powiedział astronom sir Martin Rees.



Nie możemy jednak całkowicie wykluczyć, że nasi najdalsi przodkowie narodzili się na Marsie.