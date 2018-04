Wkrótce ruszy pierwszy kosmiczny hotel

​Osoby, które zawsze marzyły o spędzeniu nocy w kapsule o wymiarach 11 na 4 m 322 km nad Ziemią, mają szczęście. Za 9,5 mln dol. można zameldować się w pierwszym na świecie kosmicznym hotelu.

Zdjęcie Aurora Station w pełnej krasie /materiały prasowe

Kosmiczny start-up Orion Span Inc. planuje uruchomić Aurora Station, pierwszy na świecie luksusowy hotel kosmiczny w 2021 r. Pierwsi goście mieliby odwiedzić go w 2022 r. W hotelu - w warunkach zerowej grawitacji - będzie można zarówno odpoczywać, jak i przeprowadzać eksperymenty naukowe.

Stacja nazwana na cześć zorzy polarnej, którą będzie można obserwować z pokładu, będzie znajdowała się na niskiej orbicie okołoziemskiej, okrążając planetę co 90 minut. Każdy gość hotelu w ciągu 24 godzin będzie mógł zobaczyć średnio 16 wschodów i zachodów Słońca. Będzie to na pewno niezwykły widok, bo stacja będzie mogła się pochwalić "największą liczbą okien stworzonych do lotów kosmicznych".



W module znajdzie się miejsce dla 6 osób, w tym dwóch członków załogi. Będą także dostępne apartamenty dla par.



Aby udać się do kosmicznego hotelu, odwiedzający będą musieli przejść trzymiesięczny kurs przystosowawczy (Orion Span Astronaut Certification). Szykuje się kosmiczna przygoda, ale nie dla każdego. Kwota 9,5 mln dol. odstraszy niejedną osobę. Aż 80 000 dol. trzeba, by wpisać się na listę oczekujących gości.