Ten meteoryt nie pasuje do wszystkiego, co znamy

Fragmenty meteoryty odnalezione w 1996 r. w południowym Egipcie zwierają minerały niepodobne do niczego, co znamy.

Zdjęcie Kamień Hypatia /materiały prasowe

Zwykłe meteoryty są wykonane głównie z krzemu z domieszką węgla, ale kamień nazwany Hypatia ma odwrotny skład. Wyniki badań opublikowano w "Geochimica et Cosmochimica Acta".



Kamień zawiera ogromną ilość związków węgla i prawie wszystkie z nich przekształciły się w mikrodiamenty. Niektóre ze związków węgla są szczególnie interesujące, ponieważ to węglowodory poliaromatyczne (PAH), główny składnik pyłu międzygwiezdnego. Hypatia zawiera także czyste aluminium.



- Aluminium występuje w czystej postaci metalicznej, a nie w związku z innym pierwiastkiem. Dla porównania, złoto występuje w bryłkach, ale aluminium zazwyczaj nie występuje w takiej postaci - zdarza się to niezwykle rzadko na Ziemi i Układzie Słonecznym, o ile w ogóle - powiedział Georgy Belyanin z Uniwersytetu w Johannesburgu, główny autor badań.



Kamień zawiera również minerał o nazwie moissanit - węglik krzemu, ziarenka niklu i fosforu z małą ilością żelaza. Taka kombinacja nie została nigdy wcześniej zaobserwowana na Ziemi. Wszystkie te czynniki sugerują, że formowanie obiektu poprzedza powstanie Układu Słonecznego. Skład kamienia po prostu nie pasuje do tego, co wiemy o lokalnych meteorytach.



- Wiemy, że Hypatia powstała w zimnym środowisku, prawdopodobnie w temperaturach poniżej temperatury ciekłego azotu na Ziemi (-196oC). W Układzie Słonecznym byłoby to znacznie dalej niż pas asteroid między Marsem a Jowiszem, skąd pochodzi większość meteorytów. Nie wiemy skąd pochodzi Hypatia - powiedział Jan Kramers, jeden z autorów badań.



Kamień Hypatia swoją nazwę zawdzięcza Hypatii z Aleksandrii, filozofce neoplatońskiej, która została zamordowana i rozszarpana przez tłum chrześcijańskich mnichów.