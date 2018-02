Suzanna Randall zostanie pierwszą Niemką w kosmosie?

Suzanna Randall, pracująca jako astronom w ESO, jest o krok bliżej od zostania pierwszą Niemką w kosmosie. Została wybrana jako nowa kandydatka w inicjatywie Astronautin, której celem jest trening pierwszej niemieckiej astronautki i wysłanie jej w ramach misji badawczej na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS).

Zdjęcie Suzanna Randall /materiały prasowe

Inicjatywa Astronautin została utworzona w 2016 roku, aby zachęcić młode komety do wyboru zawodów związanych z kosmosem, nauką, matematyką i technologią oraz aby wysłać pierwsza niemiecką astronautkę w kosmos. Planuje też wykorzystać środowisko mikrograwitacji na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) do zbadania w jaki sposób ciało kobiety reaguje na nieważkość.



Dzięki naukowemu doświadczeniu i talentom sportowym, Suzanna Randall została wybrana jako jedna z dwóch kandydatek Astronautin. Urodzona się w Kolonii, 38-latka studiowała astronomię w Wielkiej Brytanii, a następnie uzyskała doktorat z astrofizyka na University of Montreal w Kanadzie. Randall pracuje obecnie jako astronom w ESO.



Randall rozpoczęła swoją karierę w ESO jako Stażystka ESO i obecnie jest zaangażowana w projekt ALMA, globalne partnerstwo, które na chilijskiej pustyni Atakama posiada największy radioteleskop świata. ALMA składa się z 66 dużych anten obserwujących w zakresie fal milimetrowych i submilimetrowych. Jest najpotężniejszym astronomicznym obserwatorium badającym chłodny i odległy Wszechświat [2]. Randall studiuje także ewolucję pulsujących, niebieskich podkarłów (to jeden z rodzajów gwiazd). Od wielu lat jest zapaloną paralotniarką oraz wytrenowanym instruktorem jogi i uprawia sporty zimowe.



Kandydatki na astronautki w programie treningowym Astronautin zaznajamiają się ze środowiskiem stacji ISS, poznają systemy i procedury pokładowe. Program obejmuje także uczestnictwo w wielu wymagających aktywnościach, takich jak loty paraboliczne, trening survivalowy, trening lotniczy i trening robotyczny.



Randall wyjaśnia co zmotywowało ją do zgłoszenia się do Astronautin:



Reklama

- Chcę pokazać, że jest możliwe, aby zwykła kobieta rozwinęła odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby zostać astronautą. Uważam, że istotne jest, aby kobiety były reprezentowane na wszystkich poziomach społeczeństwa. Nie może się to obyć bez tego, że kobiety pracują w kosmosie.



Przez następne dwa lata Randall będzie rywalizować o jedno miejsce w misji kosmicznej z 34-letnią meteorolog Insą Thiele-Eich. W kwietniu 2017 r. Thiele-Eich została wybrana do programu z 400 kandydatek, razem z pilotem myśliwca Eurofighter, Nicolą Baumann. Ale gdy Baumann opuściła projekt, komisja jednomyślnie zgodziła się przyznać miejsce Suzannie Randall.



- Jesteśmy zadowoleni, że Suzanna Randall może od razu rozpocząć trening dzięki swojej dotychczasowej wiedzy jako astrofizyk - mówi Claudia Kessler, inicjatorka projektu Astronautin.



Randall i Thiele-Eich są w spierane podczas treningu przez firmę aerokosmiczną Airbus. Z kolei innowacyjna firma HYVE współpracuje z Astronautin w ramach trudnej kampanii crowdsourcingowej. Wspólnie opracowują pomysły i rozwiązania na sfinansowanie misji kosmicznej z pierwsza niemiecką astronautką. Konferencja prasowa była wspomagana przez IWG Isolier Wendt GmbH z Berlina.