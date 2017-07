Cząsteczki życia w atmosferze Tytana

​Astronomowie wykryli cyjanek winylu w atmosferze Tytana, największego księżyca Saturna. Jeżeli występuje tam życie, to duża w tym zasługa właśnie cyjanku winylu.

Zdjęcie Jedno z metanowych jezior na Tytanie - czy na księżycu Saturna istnieje życie? /NASA

Badania prowadzone przez Centrum Lotów Kosmicznych Goddard szacują, że w każdym centymetrze sześciennym atmosfery znajduje się ok. 100 000 miliardów cząsteczek. W ziemskich warunkach cyjanek winylu jest wykorzystywany do produkcji włókien syntetycznych i kauczuków, na Tytanie z kolei może stanowić podstawę półpłynnych błon komórkowych.



Przy temperaturze ok. -180oC i gęstej azotowej atmosferze, Tytan nie jest najbardziej przyjaznym światem. Mimo to naukowcy przeanalizowali, w jaki sposób proste formy życia mogłyby wyglądać na Tytanie. Na Ziemi błony komórkowe są zbudowane z lipidów, ale w tak mroźnym świecie jak Tytan, nie byłyby w stanie one powstać. Cyjanek winylu nadaje się do formowania błon komórkowych w takich warunkach wręcz idealnie.



To wciąż były tylko rozważania teoretyczne, dopóki sonda Cassini nie zaobserwowała wskazówek dotyczących cząsteczek, wprawiając naukowców w zaciekawienie. Dalsze symulacje wykazały, że cyjanek winylu może tworzyć stabilne membrany w środowisku podobnym do warunków panujących na Tytanie.

Zdjęcie Satrun i jego księżyć Tytan / NASA

Astronomowie wykorzystali największy na świecie interferometr radiowy - Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) do analizy atmosfery Tytana. Dzięki temu zaawansowanemu radioteleskopowi udało się potwierdzić obecność cyjanku winylu. Cząsteczki namierzono głównie na wysokościach ponad 200 km, co potwierdza wcześniejsze przewidywania.



Jeżeli cząsteczki cyjanku winylu faktycznie znajdują się w atmosferze Tytana, prędzej czy później trafią do jednego z wielu jezior i mórz metanowych. A w takich warunkach mogą powstać proste organizmy żywe. Niezbędne są jednak dalsze badania i obserwacje.