Zjednoczone Emiraty Arabskie chcą zbudować miasto na Marsie

W ubiegłym roku Zjednoczone Emiraty Arabskie zadeklarowały chęć budowy sztucznej góry, dzięki której wygenerują więcej opadów. To dopiero początek. Arabowie chcą bowiem przed 2117 r. wybudować miasto na Marsie.

Wyścig na Marsa już się rozpoczął. Zarówno agencje kosmiczne, jak i prywatne firmy chcą wysłać swoich przedstawicieli na Czerwoną Planetę. Arabów nie interesują takie błahostki. Ich inżynierowie przedstawili koncepcję miasta wielkości Chicago, które ma zostać zbudowane na Marsie przed 2117 r. Nadali im już nawet nazwę - Miasto Mądrości (City of Wisdom).



Projekt Miasta Mądrości wytworzono za pomocą drukarki 3D i udostępniono zwiedzającym podczas World Government Summit w Dubaju na początku miesiąca. Szejk Mohammed bin Rashid Al Maktoum, wiceprezydent ZEA oświadczył, że "ludzkie ambicje nie mają granic, a patrząc na przełomowe odkrycia naukowe w obecnym wieku, możemy realizować najśmielsze marzenia".



O Mieście Mądrości póki co wiadomo jednak nie wiele. Nie wiadomo, gdzie dokładnie miałoby zostać zbudowane i jakich technik użyto by do tego celu. Arabowie nie ujawnili również żadnych konkretnych planów na terraforming Czerwonej Planety. Według założeń projektantów, Miasto Mądrości pomieści łącznie 600 000 mieszkańców.



- Wpadliśmy na tę liczbę, bo to tak, jakby ktoś zamierzał zamieszkać na egzotycznej wyspie, na którą nie każdy może się dostać. Być może uda nam się uczynić Marsa bardziej podobnym do Ziemi - powiedział Saaed Al Gergawi, szef naukowy projektu.



Ambicje Arabów są spore, szczególnie że ich agencja kosmiczna powstała całkiem niedawno, w 2014 r. Pierwszy arabski statek kosmiczny ma zostać wysłany na Czerwoną Planetę w 2021 r. Miasto powinno tam stać już 100 lat później. Obserwując to, jak bardzo zmienił się Dubaj w przeciągu ostatnich dziesięcioleci, planu tego nie można uznać za niemożliwy.