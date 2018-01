W Chinach powstanie największy radioteleskop na świecie

​Chiny zatwierdziły budowę największego na świecie radioteleskopu.

Zdjęcie W Qitai Country powstanie radioteleskop większy od Obserwatorium Sinciang /materiały prasowe

Qitai Radio Telescope (QTT) będzie miał czaszę o średnicy 110 m. Urządzenie powstanie w górach Tian Shan Qitai Cuntry w zachodnim regionie Sinciang. Naukowcy mają nadzieję, że góry zablokują bezpańskie sygnały radiowe i w połączeniu z ogromnymi rozmiarami radioteleskopu, umożliwią spektakularne odkrycia.

- Antena, największa na świecie, będzie w stanie prześledzić pochodzenie wszelkich odbieranych sygnałów z kosmosu - powiedział Song Huagang z Obserwatorium Sinciang.



Uruchomienie QTT jest planowane na 2023 r. Radioteleskop będzie w stanie śledzić 75 proc. nieba. Urządzenie ma namierzać sygnały radiowe w zakresie od 150 MHz do 115 GHz, co będzie przydatne w badaniu fal grawitacyjnych, czarnych dziur i ciemnej materii.



NASA zaciera ręce na myśl o współpracy z Chińską Agencją Kosmiczną, gdyż QTT może okazać się nieoceniony w badaniu czarnych dziur. Poza zjawiskami astronomicznymi, radioteleskop może być także wykorzystywany do poszukiwania sygnałów od cywilizacji pozaziemskich.



Chiny mają już 25-metrowy radioteleskop w obserwatorium Sinicang, ale nowe urządzenie będzie około 20 razy większe.