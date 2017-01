Obserwatorium ALMA odkrywa tajemnice Słońca

Astronomowie zarejestrowali gigantyczną "dziurę" na Słońcu, która jest niemal dwa razy większa od średnicy Ziemi. Wszystko dzięki obserwatorium Atacama Large Milimeter/submilimeter Array (ALMA).

Zdjęcie Obserwatorium ALMA pozwala zajrzeć w głąb Słońca /materiały prasowe

Obserwatorium ALMA do tej pory służyło naukowcom do obserwacji wyjątkowo słabych obiektów odległego wszechświata - jak dalekie galaktyki czy dyski protoplanetarne wokół młodych gwiazd - ale może posłużyć także do badania obiektów Układu Słonecznego. Przez okres 30 miesięcy, rozpoczęty w 2014 r. międzynarodowa grupa naukowców rejestrowania fale milimetrowe i submilimetrowe emitowane przez Słońce. Najnowsze zdjęcia udowadniają, że ALMA to aparat idealny do badania aktywności słonecznej.



- Jesteśmy przyzwyczajeni do obserwacji Słońca w świetle widzialnym, ale niewiele nam to mówi o dynamicznej powierzchni naszej gwiazdy. Aby w pełni zrozumieć mechanizmy działania Słońca, musimy badać je w całym zakresie widma elektromagnetycznego, także w zakresie milimetrowym i submilimetrowym, na co pozwala ALMA - powiedział Tim Bastian, astronom z US National Radio Astronomy Observatory.



ALMA jest zwykle używana do wykrywania fal radiowych z odległych galaktyk, ale nadaje się także, by spojrzeć prosto w Słońce. To oznacza, że może wykryć długości fal radiowych, których nie może odebrać żaden inny ziemski teleskop.



Naukowcy mają nadzieję, że obserwatorium ALMA pomoże dokładnie zrozumieć proces powstawania plam słonecznych.



Wideo ALMA obserwuje Słońce

Atacama Large Milimeter/submilimeter Array (ALMA) to największy na świecie interferometr radiowy, znajdujący się na płaskowyżu Chajnantor w Chilijskich Andach na wysokości ponad 5000 m n.p.m. Miejsce to ma jedną z najsuchszych atmosfer na Ziemi, dzięki czemu warunki do obserwacji astronomicznych są tam lepsze, niż gdziekolwiek indziej na naszej planecie. W skład obserwatorium wchodzi 66 radioteleskopów o średnicach czasz 12 i 7 metrów, które prowadzą badania w zakresie fal milimetrowych i submilimetrowych.