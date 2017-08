Chiny mają największy radioteleskop, ale nie ma kto go obsługiwać

Chińczycy mają największy radioteleskop na świecie, ale póki co nie mają odpowiednich osób do jego obsługi.

Zdjęcie Nie ma chętnych do obsługi FAST /materiały prasowe

Five-hundred-meter Aperture Spherical radio Telescope (FAST) to największy na świecie radioteleskop, znajdujący się w chińskiej prowincji Kuejczou. FAST ma czaszę o średnicy 500 m i składa się z 4450 pojedynczych aluminiowych trójkątnych paneli. Budowa radioteleskopu zakończyła się w lipcu 2016 r., a od września ubiegłego roku nadaje się on do użytku.



Teraz okazało się jednak, że Chiny nie mogą znaleźć odpowiednich osób do obsługi radioteleskopu. Poszukiwania odpowiedniego specjalisty wciąż trwają. Chińczycy szukają obcokrajowca, ponieważ żaden azjatycki astronom nie ma doświadczenia w obsłudze tak spektakularnego urządzenia. Chińczycy oferują roczne zarobki w wysokości 1,2 mln dol., gdybyście byli zainteresowani.



Na świecie jest zaledwie ok. 40 osób, które mają odpowiednie kompetencje do obsługi radioteleskopu. Od kandydatów Chińczycy oczekują 20-letniego doświadczenia astronomicznego oraz sukcesów w zarządzaniu dużym projektem radiowym.



FAST ma szukać sygnałów życia pozaziemskiego i obserwować odległe, supermasywne czarne dziury. Nie wiadomo jednak, kiedy to się stanie.