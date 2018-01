Chińscy studenci spędzili 200 dni "na Księżycu"

Czterech chińskich studentów spędziło 200 dni w zamkniętej kabinie w Pekinie, kończąc drugą rundę testów prototypowego laboratorium księżycowego i habitatu zwanego Yuegong-1.

Zdjęcie Zakończono eksperyment mający na celu symulację 200 dni na Księżycu /materiały prasowe

Moduł o powierzchni 160m2 jest zintegrowanym środowiskiem zwanym Bioregeneracyjnym Systemem Wspomagania Życia (BLSS), zaprojektowanym do recyklingu wszystkich zasobów wodnych i organicznych wśród ludzi, roślin, zwierząt i mikrobów. Mając na celu naśladowanie stresu związanego z misjami kosmicznymi, ochotnicy nie mieli przez 200 dni kontaktu ze światem zewnętrznym. Nie odtworzono jedynie warunków zmniejszonej grawitacji.



- Dłuższy niż kiedykolwiek etap, podczas którego miały miejsce trzy niespodziewane "zaciemnienia" rzucił wyzwanie systemowi oraz statusowi psychologicznemu ochotników. Wszyscy jednak wytrzymali test. To, co wydarzyło się podczas wspomnianych "zaciemnień" pozostaje niejasne - powiedział Liu Hong, główny projektant Yuegong-1.



Po wyjściu z kapsuły czwórki ochotników (dwóch mężczyzn i dwie kobiety), grupa, która wcześniej ukończyła 60-dniowy pobyt ponownie trafi do BLSS. Po zakończeniu trzeciego etapu zostanie osiągnięty cel pełnego cyklu rocznego.



Wszyscy astronauci-amatorzy są studentami biomedycyny z Uniwersytetu Beihang.