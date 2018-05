W Monachium otworzono niezwykłe planetarium

Nastąpiła oficjalna inauguracja Planetarium i Centrum Nauki ESO Supernova (ESO Supernova Planetarium & Visitor Centre). Centrum zapewnia odwiedzającym wciągające doświadczenie astronomii, a także związanych z ESO wyników naukowych, projektów i technologicznych przełomów.

Zdjęcie Planetarium i Centrum Nauki ESO Supernova /materiały prasowe

ESO Supernova Planetarium & Visitor Centre to efekt współpracy pomiędzy Europejskim Obserwatorium Południowym (ESO) i Heidelberg Institute for Theoretical Studies (HITS). Budynek stanowi darowiznę od Klaus Tschira Stiftung (KTS), fundacji, która promuje nauki przyrodnicze, matematykę i informatykę. ESO będzie prowadzić placówkę.



Niezwykle interesujący budynek został zaprojektowany przez firmę architektoniczną Bernhardt + Partner. Przypomina ciasny układ podwójny z transferem masy z jednej gwiazdy do drugiej. Prowadzi to do wybuchu masywniejszej z gwiazd jako supernowej, która krótko świeci tak jasno jak wszystkie gwiazdy w galaktyce razem wzięte. Centrum - trafnie nazwane ESO Supernova - również jasno świeci, aby wygenerować entuzjazm i pasję do astronomii wśród młodych i tych nieco starszych.



W sercu ESO Supernova znajduje się planetarium cyfrowe, które oferuje przeżycie niesamowitych doświadczeń dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych technik wizualizacji. Planetarium pokazuje wiele różnych seansów oraz organizuje inne wydarzenia kulturalne. W okresie od kwietnia do czerwca 2018 r. odwiedzający mogą wybierać spośród ośmiu seansów, od obsypanego nagrodami filmu animowanego "The Secrets of Gravity" ("Sekrety grawitacji") na temat odkryć Alberta Einsteina, do dokumentalnej przygody na dużym ekranie "Hidden Universe" ("Ukryty Wszechświat"). Na potrzeby zajęć szkolnych ESO Supernova oferuje dwa specjalnie zaprojektowane seanse - A Tour of the Solar System ("Wycieczka po Układzie Słonecznym") i The Skies Above Us ("Niebo nad nami") - a także sześć warsztatów dostosowanych do programu szkolnego. Oferta dla grup jest skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym, szkoły podstawowej i szkoły średniej. Z kolei dla nauczycieli przygotowano specjalne szkolenia.



ESO Supernova to także miejsce interaktywnej wystawy astronomicznej, na której odwiedzający mogą eksplorować i testować prawdziwe astronomiczne artefakty i przeprowadzać eksperymenty, aby zrozumieć co to znaczy być astronomem, pracować jako naukowiec i odkrywać zagadki Wszechświata. Pierwszą stałą ekspozycją jest The Living Universe (“Żyjący Wszechświat"), która przedstawia szeroki temat życia we Wszechświecie.



Najciekawsze elementy wystawy obejmują m.in. 40-metrowy obraz nocnego nieba (prawdopodobnie największy na świecie), meteoryt i segment zwierciadła przyszłego Ekstremalnie Wielkiego Teleskopu (ELT), który można dotknąć, stanowisko warsztatów praktycznych, na którym można zbudować swój własny teleskop, a wysportowani odwiedzający może nawet odbyć przejażdżkę rowerem, który podróżuje z prędkością światła! Wystawę można zwiedzać indywidualnie lub w ramach wycieczki z przewodnikiem.



Cała zawartość jest dostępna w językach angielskim oraz niemieckim i jest całkowicie bezpłatna w roku 2018. Więcej informacji, w tym program i szczegóły na temat planowania wizyty, są dostępne na witrynie ESO Supernova.