Start JWST opóźniony do 2020 roku

NASA poinformowała o opóźnieniu startu kosmicznego teleskopu JWST do 2020 roku.

Zdjęcie Teleskop JWST /NASA

We wrześniu 2017 roku NASA zadecydowała o opóźnieniu startu kosmicznego teleskopu Jamesa Webba (JWST) do 2019 roku. Tamto opóźnienie miało związek z planowanym startem misji BepiColombo. W międzyczasie JWST wykonał serię testów, w tym krytyczny test w komorze termiczno-próżniowej. Te testy zakończyły się na początku 2018 roku.

Aktualnie dwa główne elementy JWST, czyli osłona słoneczna oraz układ optyczny teleskopu, przebywają w zakładach firmy Northrop Grumman w Redondo Beach w Kalifornii. Wykonano m.in. testy rozkładania i składania osłony słonecznej JWST. Te testy nie zakończyły się pełnym sukcesem. Doszło nawet do pewnych drobnych uszkodzeń osłony słonecznej. W wyniku tych testów zarządzano poprawę mechanizmu rozkładania osłony oraz naprawę uszkodzeń.

27 marca NASA poinformowała, że nie będzie w stanie przygotować JWST do startu w przyszłym roku. Aktualnie przewiduje się z 70% pewnością, że teleskop będzie gotowy do startu w maju 2020 roku. Oznacza to oficjalne opóźnienie startu misji.

Ponadto, istnieje ryzyko, ze całkowity koszt JWST przekroczy zakładany budżet. NASA będzie musiała zwrócić się do amerykańskiego Kongresu w sprawie “re-autoryzacji" projektu. Jak na razie jednak nie wyliczonego budżetu.

NASA wraz z Northrop Grumman wspólnie pracują nie tylko nad kwestiami technicznymi ale także nad kwestiami zarządzania projektu w celu podniesienia pewności co do daty startu. Więcej informacji nad poszczególnymi etapami pozostałych testów oraz prac innego rodzaju będzie znanych do lipca.

Po wystrzeleniu za pomocą rakiety Ariane 5 JWST zostanie skierowany do punktu L2 układu Ziemia-Słońce, znajdującego się około 1,5 mln km za naszą planetą. Podróż do orbity “halo" wokół tego punktu będzie trwać prawie miesiąc. W tym czasie JWST rozwinie wszystkie swoje elementy oraz uruchomi najważniejsze instrumenty pokładowe. JWST będzie operować poza zasięgiem obecnie istniejących pojazdów załogowych, co oznacza, że możliwości naprawy teleskopu po wystrzeleniu będą niewielkie.