"Smocze łuski" na Marsie

Mars Reconnaissance Orbiter wykonał bardzo interesujące zdjęcie powierzchni Czerwonej Planety.

Zdjęcie Tekstura wygląda w sposób, w jaki większość osób wyobraża sobie skórę smoka /NASA

Na zdjęciach wykonanych przez Mars Reconnaissance Orbiter zauważono interesującą teksturę powierzchni czerwonego globu. Jest ona wynikiem oddziaływania wody na glebę. Interakcja ta wywołała erozję terenu i skutkowała odsłonięciem skały. Ta marsjańska powierzchnia specyficznie przekształciła się w skały gliniaste, a ich różowawa, przypominająca łuski tekstura, wygląda w sposób, w jaki większość osób wyobraża sobie skórę... smoka.

Reklama

Natura wody odpowiedzialnej za przemianę, jak również sposób w jaki reaguje ona ze skałą, czego wynikiem jest powstanie gliny, nadal pozostaje niezrozumiałym zjawiskiem. Nie jest zaskoczeniem, że analiza tego procesu jest obecnie obiektem aktywnych badań. Zrozumienie oddziaływania, a także sposobu w jaki się ono odbywa, pomoże naukowcom zrozumieć, jak wyglądał w przeszłości klimat na Marsie. Pomoże również odpowiedzieć na pytanie, czy na Czerwonej Planecie istniało kiedykolwiek życie.

Ostatnie badania wskazują, że wczesny klimat marsjański mógł nie być tak ciepły i wilgotny, i nie przypominał ziemskiego, jak wcześniej zakładano. Można by pomyśleć, że przekreśla to szansę na znalezienie życia na Marsie. Jednak wcale nie jest to problemem - trwające badania suchych i zimnych zakątków naszej planety pokazują, że życie znajduje sposób na adaptację nawet w tak trudnych warunkach.



Przeprowadzanie takich badań gwarantuje w jakimś stopniu nadzieję na znalezienie śladów życia na Marsie lub na innych planetach.

Tytułowe zdjęcie w pełnej rozdzielczości można pobrać tutaj.