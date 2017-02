Siedem skalistych planet w układzie TRAPPIST-1

Kosmiczne obserwatorium Spitzer wykryło aż siedem skalistych obiektów w układzie czerwonego karła TRAPPIST-1. Kilka z tych z tych egzoplanet krąży w ekosferze gwiazdy.

Zdjęcie Planety TRAPPIST-1b oraz TRAPPIST-1c, tranzytujące przed czerwonym karłem układu /materiały prasowe

W maju 2016 roku doniesiono o istnieniu trzech egzoplanet krążących wokół słabego czerwonego karła w układzie TRAPPIST-1. Dalsze badania wykonane m.in. przez kosmiczny teleskop Spitzer, że w tym układzie krąży więcej egzoplanet – aktualnie znamy ich aż siedem. Co ciekawe, masy tylko dwóch z nich są większe od masy Ziemi – pozostałe obiekty są lżejsze od naszej planety.

Wszystkie egzoplanety w układzie TRAPPIST-1 krążą bardzo blisko swej gwiazdy. Najbliższa z nich (TRAPPIST-1 b) krąży zaledwie ok. 1,65 mln kilometrów od gwiazdy z czasem około 36 godzin. Najdalszą jest TRAPPIST-1 h, która krąży w odległości około 9 mln kilometrów z czasem około 20 dni. Jest to dość porównywalne z odległościami, w jakich krążą największe księżyce wokół Jowisza.

Jedynie TRAPPIST-1 c i TRAPPIST-1 g są masywniejsze od Ziemi – ich szacowane masy to około 1,38 i 1,34 masy Ziemi. Są to zatem obiekty skaliste. Wszystkie pozostałe obiekty są lżejsze od Ziemi a szacowany zakres ich mas to od około połowy masy Wenus (ok. 0,41 masy Ziemi) do około 0,68 masy naszej planety. Oznacza to, że na większości z tych obiektów powinna się utrzymać atmosfera.

Jakie warunki mogą występować na planetach układu TRAPPIST-1? Prawdopodobnie jedna strona każdej z tych egzoplanet jest stale zwrócona ku czerwonemu karłowi, natomiast po drugiej stronie tych planet panuje wieczna noc. W przypadku planet z cienką atmosferą może to oznaczać duże różnice temperaturowe. Jeśli jednak atmosfera jest wystarczająco gruba dla aktywnych zjawisk atmosferycznych – wówczas jest możliwy transport ciepła z dziennej na nocną stronę.

NASA przedstawi 22 lutego w godzinach wieczornych na specjalnej konferencji wyniki najnowszych badań z teleskopu Spitzer. Tuż przed tą konferencją na łamach czasopisma Nature nastąpi publikacja pracy naukowej dotyczącej układu TRAPPIST-1. Ten artykuł zostanie zaktualizowany po konferencji NASA.

Układ TRAPPIST-1 znajduje się stosunkowo blisko Układu Słonecznego – odległość to około 39 lat świetlnych. Szacuje się, że nawet 15% gwiazd w Drodze Mlecznej to chłodne czerwone karły, podobne do TRAPPIST-1. Oznacza to, że z dużym prawdopodobieństwem wokół innych czerwonych karłów krążą podobne „miniaturowe układy planetarne” z kilkoma skalistymi obiektami.