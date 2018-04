Około 1/3 większych planetoid NEO odkryta

Ludzkość poznała już około 1/3 większych planetoid, których orbity mogą przecinać orbitę Ziemi. Pozostałe 2/3 wciąż czeka na odkrycie.

Zdjęcie Seria obrazów radarowych asteroidy typu NEO - Bennu (1999 RQ36) wykonanych przez radioteleskop NASA w Goldstone 23 września 1999 /NASA

Do dziś ludzkość poznała około 8100 planetoid bliskich Ziemi (ang. Near Earth Object, NEO - to określenie też dotyczy komet), które mają średnicę większą od 140 metrów. Przewiduje się się, że aktualnie w Układzie Słonecznym znajduje się łącznie około 25 tysięcy planetoid typu NEO o średnicy większej od wspomnianych od 140 metrów. Oznacza to, że na odkrycie wciąż czeka około 17 tysięcy większych planetoid.

Spośród tych dużych obiektów populacja planetoid NEO o rozmiarach większych od 1 kilometra jest szacowana na mniej niż tysiąc. Do dziś odkryto ich 887, co oznacza, że około 50-100 pozostaje do odkrycia.

W przypadku mniejszych planetoid typu NEO, obiektów pozostaje znacznie więcej do odkrycia. Planetoid NEO o wielkości do 20 metrów, czyli do rozmiarów porównywalnych z bolidem czelabińskim, jest prawdopodobnie kilka lub nawet kilkanaście milionów. Jak na razie planetoid NEO mniejszych od 140 metrów znamy około 10 tysięcy, z czego około 3500 mniejszych od 30 metrów. Oznacza to, że jak na razie odkryto jedynie przysłowiową “kropkę w morzu" planetoid NEO w Układzie Słonecznym.

Wideo Nagranie dziesięciotysięcznej odkrytej planetoidy NEO (czerwiec 2013). Od tego czasu odkryto 8 tysięcy kolejnych planetoid NEO 10,000th Near-Earth Asteroid Discovered | NASA JPL NEO Space Science Video

Jak na razie dużym problemem są ograniczenia w możliwościach detekcji planetoid typu NEO. Praktycznie wszystkie planetoidy tego typu to obiekty o niskiej jasności. Duża ich ilość jest odkrywana podczas krótkiego, kilkudniowego przelotu obok Ziemi, zazwyczaj za pomocą naziemnych obserwatoriów. Ma to duże ograniczenia, gdyż naziemne obserwatoria funkcjonują jedynie w nocy i w okresie, w którym jasność Księżyca nie przeszkadza w poszukiwaniu słabych obiektów. Oznacza to, że wiele planetoid, które zbliżają się do Ziemi od strony dziennej umyka detekcji.

Idealnym rozwiązaniem są sondy bezzałogowe, obserwujące Układ Słoneczny z innej perspektywy niż Ziemia. W ostatnich latach zaproponowano kilka misji, które mogłyby zwiększyć ilość odkryć planetoid typu NEO. Proponowano m.in. obserwację Układu Słonecznego z perspektywy orbity Wenus, co pozwoliłoby na wykrywanie obiektów NEO zbliżających się do Ziemi od strony Słońca. Niestety, jak na razie żadna z takich misji nie doczekała się finansowania, choć warto tu zaznaczyć, że planetoidy NEO były “masowo" odkrywane m.in. dzięki misji astronomicznej WISE/NEOWISE.