Słynne Obserwatorium Arecibo w Portoryko wkrótce może zostać zamknięte z powodu braku funduszy. Trwają poszukiwania nowych sponsorów, ale czas ucieka.

Zdjęcie Obserwatorium Arecibo wkrótce zostanie zamknięte? /AFP

Organizacja National Science Foundation (NSF) poinformowała, że rok utrzymania obserwatorium to koszt ok. 12 mln dolarów. Radioteleskop o średnicy 305 m był do niedawna największym radioteleskopem na świecie - w ubiegłym roku zastąpił go na tej pozycji chiński Five hundred meter Aperture Spherical Telescope (FAST) o średnicy 500 m.



Z wymienionej kwoty 12 mln dol., obecnie 4 mln dol. pochodzą z NASA, a kolejne 8 mln dol. z NSF. Organizacja naukowa zamierza podjąć nowe przedsięwzięcia, przez co jest zmuszona do poważnych cięć budżetowych. Obserwatorium Arecibo jest jednym z pierwszych projektów, które mają trafić pod topór. Jeżeli do końca kwietnia nie zostanie znaleziony nowy sponsor, obserwatorium oficjalnie zakończy swoją działalność.



Obserwatorium Arecibo zostało otwarte w 1963 r. i od tego czasu dokonało kilku znaczących odkryć, m.in. sprecyzowanie prędkości rotacji Merkurego z 88 do 59 dni i znalezienie pierwszej planety poza Układem Słonecznym orbitującej wokół pulsara (PSR 1257 + 12 B).