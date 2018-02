Nowe informacje o 1I/2017 U1 Oumuamua

Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni opublikowano kilka ciekawych prac naukowych dotyczących “międzygwiezdnego wędrowca” – planetoidy 1I/2017 U1 Oumuamua.

Zdjęcie Wizja artystyczna silnie wydłużonego obiektu 1I/2017 U1 /materiały prasowe

Opowieść o “międzygwiezdnym wędrowcu" jest niesamowita: w październiku w ramach programu Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System) został odkryty nowy obiekt. Jego peryhelium, czyli punkt najbliższy Słońcu, nastąpiło we wrześniu w odległości około 0,25 jednostki astronomicznej. Początkowo wydawało się, że odkryto nową kometę. Obiekt otrzymał wstępne oznaczenie C/2017 U1 (PANSTARRS), a jego jasność w trakcie odkrycia wyniosła zaledwie około +20 magnitudo.

Trajektoria orbity i dodatkowe wyliczenia pozwoliły na jednoznaczne zweryfikowanie natury tego niecodziennego gościa: pochodził spoza Układu Słonecznego. Było to pierwsze odkrycie obiektu tego typu . Ostatecznie, po dyskusjach pomiędzy astronomami postanowiono nadać mu nowe oznaczenie 1I/2017 U1 i nazwę Oumuamua.

Na przestrzeni dwóch ostatnich miesięcy pojawiło się kilka ciekawych publikacji naukowych oraz wyników obserwacji i nasłuchów. W tym artykule podsumowujemy wyniki badań, których wyniki zaprezentowano w dwóch pierwszych miesiącach 2018 roku.

Chaotyczny obrót 1I/2017 U1

Już na początku listopada astronomowie informowali, że obrót 1I/2017 U1 jest chaotyczny. Co mogło być przyczyną takiego obrotu? Jedna z najnowszych interpretacji tego ruchu obrotowego jest wynikiem badań grupy naukowców z Universytetu w Belfaście, którym przewodził astronom Wesley Fraser. Ta grupa uważa, że chaotyczny obrót 1I/2017 U1 trwa już od przynajmniej miliarda lat. Taki ruch obrotowy mógł powstać wskutek kolizji z innym obiektem w macierzystym układzie planetarnym 1I/2017 U1, jeszcze zanim ta planetoida została “wyrzucona" w przestrzeń międzyplanetarną.

Ilu międzygwiezdnych gości w Układzie Słonecznym?

Choć 1I/2017 U1 to dopiero pierwszy znany przykład obiektu z innego układu planetarnego, naukowcy podejrzewają, że w Układzie Słonecznym takich “wędrowców" jest znacznie więcej. Wg dr Fabo Fenga z Uniwersytetu w Hertfordshire, obiektów podobnych do 1I/2017 U1 może być wewnątrz naszego Układu Słonecznego nawet kilkadziesiąt milionów. Oczywiście, znakomita większość z nich nie znajdzie się tak blisko Słońca jak 1I/2017 U1.

Co ciekawe, Manasvi Lingam i Abraham Loeb z Cambridge uważają, ze podobnych “międzygwiezdnych wędrowców" w naszym Układzie Słonecznym jest znacznie mniej - około kilkudziesięciu tysięcy. Niemniej jednak jest to wciąż duża ilość obiektów tego typu.

Wykład instytutu SETI

Ponadto, instytut SETI przeprowadził bardzo interesujący wykład na temat 1I/2017 U1, który można zobaczyć na poniższym nagraniu.

Wideo