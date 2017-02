Mars 2020: selekcja trzech lądowisk

​Trwają prace nad łazikiem marsjańskim Mars 2020, swoistym „następcą” łazika Curiosity, który obecnie przemierza wnętrze krateru Gale. Start łazika Mars 2020 powinien nastąpić za 3 lata, ale pojawiają się informacje, że istnieje ryzyko opóźnienia misji o dwa lata. NASA dokonała jednak selekcji potencjalnych miejsc lądowania i zawęziła ich liczbę do trzech. Są nimi: krater Jezero, Columbia Hills oraz północno-wschodni region obszaru Syrtis.

Zdjęcie Wnętrze krateru Jezero wraz z dwoma kanałami "wpływającymi" do tego krateru /NASA

W sierpniu 2015 roku NASA badała 21 potencjalnych lądowisk. Ta lista została zawężona w październiku 2015 do ośmiu miejsc. Następnie, aż do początku lutego 2017 trwały ich bliższe badania i analizy. 10 lutego NASA ostatecznie poinformowała o selekcji trzech lądowisk, które zostaną poddane dalszym analizom.

Te miejsca to krater Jezero, Columbia Hills oraz północno-wschodni region obszaru Syrtis. Każde z tych miejsc w przeszłości musiało mieć jakiś kontakt z wodą w stanie ciekłym, a co za tym idzie – mogły w nich wystąpić warunki zdatne do utrzymania prostego życia.

Już w 2015 roku najpopularniejszym ze wszystkich celów był krater Jezero, który w przeszłości prawdopodobnie w dwóch oddzielnych okresach był jeziorem ciekłej wody. W regionie Jezero wykryto już minerały ilaste, które sugerują obecność środowiska wodnego. Niektóre prace naukowe sugerują, że grubość osadów w kraterze Jezero może wynieść nawet jeden kilometr. Z kolei Columbia Hills była badana przez łazik Spirit, wykryto tam m.in. interesujące formacje skalne dookoła dawnego źródła hydrotermalnego.

NASA przewiduje, że Mars 2020 zbierze próbki skał, które następnie zostaną sprowadzone na Ziemię przez kolejną, jeszcze niezatwierdzoną misję. Ta misja (Mars Sample Return) odbyłaby się w przyszłej dekadzie i byłaby ważnym etapem w przygotowaniach do lotu człowieka na Czerwoną Planetę.