C/2017 U1 (PANSTARRS) spoza Układu Słonecznego?

Orbita nowo odkrytej komety C/2017 U1 (PANSTARRS) sugeruje, że może to być obiekt spoza naszego Układu Słonecznego.

Zdjęcie W przestrzeni międzygwiezdnej z pewnością porusza się wiele komet, które zostały wcześniej “wyrzucone" ze swoich układów planetarnych /NASA

W ramach programu Pan-STARRS (Panoramic Survey Telescope And Rapid Response System) została odkryta kometa. Jej peryhelium, czyli punkt najbliższy Słońcu, nastąpiło we wrześniu w odległości około 0,25 jednostki astronomicznej. Obiekt otrzymał oznaczenie C/2017 U1 (PANSTARRS). Jasność komety to zaledwie około +20 magnitudo.

Analiza orbity komety przyniosła kilka ciekawych spostrzeżeń. Przede wszystkim ekscentryczność orbity to 1,18. Oznacza to, że kometa może nie pochodzić z Układu Słonecznego, lecz spoza niego. Oczywiście, w tej chwili obserwacje komety są bardzo krótkie (zaledwie kilka dni), ale w ciągu kolejnych tygodni, w miarę napływu danych, orbita C/2017 U1 (PANSTARRS) zostanie doprecyzowana.

Jeśli orbita zostanie potwierdzona, to będzie pierwszy znany przypadek komety międzygwiezdnej. Kometa przybyła do nas mniej więcej z obszaru gwiazdozbioru Liry.

Zdjęcie Orbita C/2017 U1 PANSTARRS w wewnętrznym Układzie Słonecznym / materiały prasowe

W przestrzeni międzygwiezdnej z pewnością porusza się wiele komet, które zostały wcześniej “wyrzucone" ze swoich układów planetarnych. Niektóre z nich mogą zostać przechwycone przez inne gwiazdy. W większości przypadków można się spodziewać jednego przelotu takiego “międzygwiezdnego wędrowca" w pobliżu gwiazdy i następnie zniknięcia w otchłani naszej galaktyki. W kilku przypadkach jest jednak możliwe przechwycenie takich komet.