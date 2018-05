Było blisko - przelot planetoidy 2018 KY2

Podano do wiadomości publicznej, że dwudziestego szóstego maja doszło do bliskiego przelotu planetoidy 2018 KY2. Minimalny dystans od Ziemi wyniósł około 300 tysięcy km.

Maksymalne zbliżenie planetoidy 2018 KY2 do Ziemi nastąpiło 26 maja około godziny 07:30 CEST. W tym momencie obiekt znalazł się w odległości około 300 tysięcy kilometrów od naszej planety. Odpowiada to 0,78 średniego dystansu do Księżyca.

Średnicę 2018 KY2 wyznaczono na około 12 metrów. Jest to obiekt mniejszy od bolidu czelabińskiego (17-20 metrów), co oznacza, że 2018 KY2 w znacznie mniejszych fragmentach mogłaby dotrzeć do powierzchni Ziemi. 2018 KY2 mogłaby natomiast stworzyć jasny bolid w atmosferze oraz stworzyć falę uderzeniową w przypadku rozerwania na wysokości kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów.



Jest to przynajmniej trzydziesty pierwszy wykryty bliski przelot planetoidy lub meteoroidu w 2018 roku. W 2017 roku takich wykrytych przelotów było 53. W 2016 roku wykryto przynajmniej 45 bliskich przelotów, w 2015 roku takich odkryć było 24, a w 2014 roku 31. Z roku na rok ilość odkryć rośnie, co jest dowodem na postęp w technikach obserwacyjnych oraz w ilości programów poszukiwawczych, które niezależnie od siebie każdej pogodnej nocy “przeczesują" niebo. Pracy jest dużo, gdyż prawdopodobnie planetoid o średnicy mniejszej od 20 metrów może krążyć w pobliżu Ziemi nawet kilkanaście milionów.



Ten rok obfituje w bliskie przeloty większych planetoid obok Ziemi. Pierwszym bliskim przelotem w 2018 roku było zbliżenie dużej planetoidy 2018 AH. Ten obiekt ma średnicę około stu metrów, a jego wykrycie nastąpiło dopiero po przelocie obok Ziemi. Z kolei 15 kwietnia doszło do przelotu planetoidy 2018 GE3 o średnicy około 70 metrów. Miesiąc później, 15 maja również doszło do bliskiego przelotu planetoidy 2010 WC9 o średnicy około 70 metrów.

