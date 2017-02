Blisko Ziemi przeleciały dwie planetoidy

23 lutego doszło do bliskiego przelotu meteoroidu 2017 DG16. Minimalny dystans do Ziemi wyniósł około 138 tysięcy kilometrów. Dwa dni później meteoroid 2017 DR34 przemknął w odległości 223 tysięcy kilometrów.

Zdjęcie Przestrzeń pomiędzy Ziemią a Księżycem często naruszają małe planetoidy. /Kosmonauta

Moment największego zbliżenia 2017 DG16 do Ziemi nastąpił 23 lutego o godzinie 22:10 CET. W tym momencie 2017 DG16 znalazł się w odległości około 138 tysięcy kilometrów. Odpowiada to około 0,36 średniego dystansu do Księżyca. Dwa dni później, 25 lutego, nastąpił przelot meteoroidu 2017 DR34. Znalazł się on najbliżej Ziemi o godzinie 05:51 CET. Wówczas dystans pomiędzy naszą planetą a 2017 DR34 wyniósł około 223 tysiące kilometrów, czyli 0,58 średniej odległości do Księżyca.

Średnicę obu obiektów wyznaczono na około 5 metrów. Dla porównania bolid czelabiński, który 15 lutego 2013 roku rozpadł się nad Rosją, miał średnicę 17-20 metrów. 2017 DG16 i 2017 DR34 są zatem znacznie mniejsze i prawdopodobnie nie byłyby w stanie wyrządzić szkód na powierzchni Ziemi.

Były to szósty i siódmy wykryte bliskie przeloty planetoid lub meteoroidów w 2017 roku. W 2016 roku wykryto przynajmniej 45 bliskich przelotów, w 2015 roku było takich odkryć 24, a w 2014 - 31. Do tych odkryć należy dołączyć te, które nie zostały dopisane do ogólnodostępnych baz danych. W 2017 roku można się spodziewać kolejnych kilkudziesięciu odkryć meteoroidów i planetoid, które przelecą blisko Ziemi. Wciąż jednak bardzo dużo przelotów nie zostaje wykrytych. Dzieje się tak w szczególności w przypadku przelotów po stronie dziennej, kiedy niemożliwe lub bardzo trudne są naziemne obserwacje astronomiczne.