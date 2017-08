Bliskie przeloty planetoid 2017 QP1 i 2017 QN2

W trzecim tygodniu sierpnia dwa małe obiekty przeleciały blisko Ziemi.

Zdjęcie Przestrzeń pomiędzy Ziemią a Księżycem często naruszają małe planetoidy /Kosmonauta

Obiekty, które minęły Ziemię otrzymały oznaczenia 2017 QP1 i 2017 QN2. Przelot 2017 QP1 nastąpił 14 sierpnia, zaś 2017 zbliżył się do naszej planety 20 sierpnia.

Maksymalne zbliżenie 2017 QP1 odbyło się około godziny 23:22 CEST. Minimalny dystans do naszej planety wyniósł około 61,5 tysiąca kilometrów, czyli około 0,16 średniej odległości do Księżyca. Średnicę 2017 QP1 wyznaczono na około 50 metrów – jest to jedna z większych planetoid, która w tym roku zbliżyła się do Ziemi. Co ciekawe, planetoida została odkryta dopiero dwa dni po przelocie.

Z kolei 20 sierpnia około godzimy 23:55 CEST nastąpiło zbliżenie meteoroidu 2017 QN2 do Ziemi. W tym przypadku minimalna odległość wyniosła około 215 tysięcy kilometrów, czyli mniej więcej 0,56 średniego dystansu do Księżyca. Średnicę 2017 QN2 wyznaczono na 7 metrów.

Były to 25 i 26 wykryte bliskie przeloty planetoidy lub meteoroidu w 2017 roku. W 2016 roku wykryto przynajmniej 45 bliskich przelotów, w 2015 roku było takich odkryć 24, a w 2014 roku - 31. Do tych odkryć należy dołączyć te, które nie zostały dopisane do ogólnodostępnych baz danych.

W 2017 roku można się spodziewać kolejnych kilkudziesięciu odkryć meteoroidów i planetoid, które przelecą blisko Ziemi. Wciąż jednak bardzo dużo przelotów nie zostaje wykrytych. Dzieje się tak w szczególności w przypadku przelotów po stronie dziennej, kiedy niemożliwe lub bardzo trudne są naziemne obserwacje astronomiczne.