Bliski przelot asteroidy 2017 KQ27

6 czerwca nastąpi bliski przelot planetoidy 2017 KQ27. Obiekt ten znajdzie się w odległości około 392 tysięcy kilometrów od Ziemi. Czy mamy się czego obawiać?

Zdjęcie Przestrzeń pomiędzy Ziemią a Księżycem często naruszają małe planetoidy

Moment największego zbliżenia 2017 KQ27 do Ziemi nastąpi 6 czerwca około godziny 16:30. W tym momencie planetoida znajdzie się w odległości około 392 tysięcy kilometrów od Ziemi. Odpowiada to około 1,02 średniego dystansu do Księżyca.

Średnicę 2017 KQ27 wyznaczono na około 25 metrów. Dla porównania, bolid czelabiński, który 15 lutego 2013 roku rozpadł się nad Rosją, miał średnicę 17-20 metrów. 2017 JB2 jest zatem obiektem znacznie większym i gdyby uderzył w powierzchnię naszej planety, mógłby wyrządzić pewne szkody. Mogłyby być one stosunkowo duże, gdyby planetoida uderzyła w obszar zurbanizowany.

Aktualnie na półkuli północnej trwa okres krótkich nocy. Wiele obserwatoriów astronomicznych położonych dalej na północ od równika albo nie funkcjonuje albo wykonuje obserwacje jedynie przez kilka godzin. Oznacza to mniejsze szanse na wykrycie meteoroidów i planetoid przelatujących blisko Ziemi.

Jest to dwudziesty drugi wykryty bliski przelot planetoidy lub meteoroidu w 2017 roku. W 2016 roku wykryto przynajmniej 45 bliskich przelotów, w 2015 roku było takich odkryć 24, a w 2014 roku było ich 31. Do tych odkryć należy dołączyć te, które nie zostały dopisane do ogólnodostępnych baz danych. W 2017 roku można się spodziewać kolejnych kilkudziesięciu odkryć meteoroidów i planetoid, które przelecą blisko Ziemi. Wciąż jednak bardzo dużo przelotów nie zostaje wykrytych. Dzieje się tak w szczególności w przypadku przelotów po stronie dziennej, kiedy niemożliwe lub bardzo trudne są naziemne obserwacje astronomiczne.