Astronomowie obliczyli prawdopodobieństwo zderzenia asteroidy z Ziemią

Według uczonych z Uniwersytetu w Sankt Petersburgu, prawdopodobieństwo uderzenia w Ziemię asteroidy w ciągu następnych kilku setek lat wynosi około 1 na milion. Nie można jednak traktować tego wyniku, jako czegoś stałego, ponieważ cały czas odkrywa się wiele nowych obiektów kosmicznych, które mogą się okazać potencjalnie niebezpieczne dla naszej planety.

Zdjęcie Istnieje wiele ciał niebieskich, które mogą zbliżyć się za bardzo do naszej planety /123RF/PICSEL

Rosyjscy eksperci przeprowadzili badanie już odkrytych ciał niebieskich, wykorzystując do tego symulacje orbit opracowaną z wykorzystaniem superkomputera. Stosując cyfrowy model Układu Słonecznego oszacowano, że zagrożenie dla Ziemi, uwzględniając zmiany w orbitach planetoid, nie powinno wystąpić w ciągu najbliższych kilkuset lat.

Pierwszym na liście najbardziej niebezpiecznych znanych nam obiektów jest asteroida znana jako Apophis (2004 MN4), która jest jednym z największych takich obiektów przelatujących blisko naszej planety. Oprócz Ziemi, Apophis może się również zderzyć z Księżycem. Istnieje co prawda wiele mniejszych ciał niebieskich, które mogą zbliżyć się za bardzo do naszej planety, ale Apophis jest niekwestionowanym liderem pod względem wielkości. Pocieszeniem może być fakt, że nawet kolizja z Ziemią może doprowadzić tylko do katastrofy kontynentalnej, a nie do zniszczeń w skali globalnej.

Według rosyjskich astronomów, takie obliczenia powinny być wykonywane co jakiś czas, ponieważ mogą pomóc w przygotowaniach do odparcia ewentualnego zagrożenia. Dzięki stałemu monitoringowi i zwiększaniu możliwości detekcji kosmicznych skał może uda się ochronić naszą planetę przed kosmicznym intruzem.

Teleskopy naziemne i orbitalne obserwatoria cały czas odkrywają bardzo wiele nieznanych wcześniej asteroid. Do tej pory wiemy o około 5000 dużych ciał, mających średnicę 100 m lub większą. Jednak ich szacunkowa liczba może wynosić dziesiątki tysięcy. W samym pasie asteroid znajdującym się pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza, może się znajdować około miliona takich ciał niebieskich.